VR-Bank H&G schließt fünf Geschäftsstellen im Kreis Augsburg

Immer mehr Filialbanken schließen ihre Zweigstellen, vor allem im ländlichen Raum. Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung geht der Trend in Richtung Online-Banking und weg von der persönlichen Beratung vor Ort. Viele Banken wandeln daher ihre Geschäftsstellen in Selbstbedienungs(SB)-Standorte um. Statt Bankmitarbeiter sind dort meistens nur noch ein Geldautomat und ein Kontoauszugsdrucker zu finden.

Diese Geschäftsstellen sind in Augsburg betroffen

Auch im Landkreis Augsburg verkleinern alteingesessene Banken ihr Filialnetz. Die VR-Bank Handels- und Gewerbebank stellt zum 1. August 2020 den persönlichen Service in den Geschäftsstellen in Westendof, Biberbach, Steppach, Aystetten und Villenbach ein. Die ersten vier betreibt sie zusammen mit der Kreissparkasse Augsburg.

Die Umstellungen waren lang absehbar und sind nicht kurzfristig entschieden worden, teilt Jürgen Reinthaler, Vorstandsmitglied der VR-Bank Handels- und Gewerbebank auf Anfrage unserer Redaktion mit. Die Entscheidung die Standorte in SB-Standorte umzuwandeln sei wegen der zunehmenden Digitalisierung und der steigenden Regulatorik getroffen worden. Persönliche Beratungen können die betroffenen Kunden weiterhin in anderen Filialen vereinbaren, viele Serviceleistungen sind aber auch per Telefon möglich. Wer Überweisungen nach wie vor lieber auf Papier erledigen möchte, könne diese in den Briefkasten der Bank werfen. Aktuell seien keine weiteren Schließungen geplant, so Reinthaler.

VR-Bank H&G eröffnet Ende 2019 neue Filiale

Am 20. Dezember eröffnete die VR-Bank H&G zusammen mit dem FC Augsburg einen neuen Standort in der Augsburger Annastraße für Kunden. Die VR-Bank und der Erstligist FCA haben damit ihre Partnerschaft auf einen Service- und Treffpunkt für Kunden und Fans ausgeweitet. „Das Bankgeschäft durchläuft gerade einen dramatischen Wandel. Die ganze Branche sucht neue Wege, um persönliche Beratung und Online-Angebote den Menschen nahe zu bringen. Ja, mit dem FCA als Partner ‚unter einem Dach‘ beschreiten wir einen ungewöhnlichen Weg zu diesem Ziel. Aber wir sind überzeugt, dass dies bei den Kunden gut ankommt“, erklärt Georg Schneider, Vorstandsvorsitzender VR-Bank H&G bei der Eröffnung der neuen Filiale in der Annastraße.