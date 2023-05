Vertragsverlängerung: Augsburger Panther kooperieren weiter mit der AVAG

Partnerschaft

Der Augsburger Eishockeyligist arbeitet auch in der kommenden Spielzeit 2023/24 mit der Automobilhandelsgruppe zusammen. Was das für die AVAG Holding SE bedeutet.

Auch in der Saison 2023/24 gehen der Eishockeyverein und die AVAG Holding SE gemeinsam aufs Eis. Somit werden die Augsburger Autohäuser der Automobilhandelsgruppe mit Logos und Schriftzügen auch in der kommenden Spielzeit im Curt-Frenzel-Stadion zu sehen sein.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

So präsentiert sich die AVAG Holding SE bei den Augsburger Panthern

Zu den Augsburger Autohäusern der AVAG Holding SE gehören die Mehrmarkenbetriebe Sigg (Opel, Citroën) und Haas (Opel, Fiat), das Ford-Automobilforum Sigg & Still, das Autocenter Haas (Nissan) sowie das Autohaus Still mit der Marke Honda. Von ihrer Zentrale in Augsburg-Lechhausen aus brachte die Automobilhandelsgruppe im vergangenen Geschäftsjahr mit ihren über 5.600 Mitarbeitern mehr als 105.000 Fahrzeuge auf die Straße. Im Rahmen der Kooperation mit den Augsburger Panthern erscheinen die Namen Sigg & Haas als Untereiswerbung, während das Emblem von Ford Sigg & Still auf einer Bande zu sehen sein wird. Der Schriftzug Autohaus Still erscheint zudem als Werbefläche am Plexiglas.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Das sagen die Partner zur erneuten Zusammenarbeit

„Unsere Familie ist seit Jahrzehnten eng mit den Augsburger Panthern verbunden, deshalb war es für uns selbstverständlich, unser Engagement für die Spielzeit 2023-24 fortzusetzen. Als wir die Partnerschaft verlängert haben, war noch nicht klar, in welcher Spielklasse es weitergeht. Natürlich freuen wir uns alle, dass wir auch in Zukunft erstklassiges Eishockey in Augsburg sehen werden“, sagt Roman Still, Vorstandssprecher der AVAG Holding SE.

Maximilian Horber, Geschäftsführer der Augsburger Panther, ergänzt dazu: „Die Familie Still hat unseren Verein bereits in den 70er und 80er Jahren unterstützt. Wir sind stolz, dass uns ein renommiertes und europaweit erfolgreich agierendes Unternehmen aus Augsburg weiterhin die Treue hält.“