Verschärfte Corona-Maßnahmen: Das gilt ab heute in Augsburg

In Augsburg gelten ab 9. Dezember verschärfte Corona-Maßnahmen. Foto: Angelina Märkl/B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN

Die Corona-Schutzmaßnahmen werden ab 9. Dezember bis 5. Januar bayernweit und speziell auch in Hotspots nochmal verschärft. Das hat die Bayerische Staatskanzlei am 6. Dezember verkündet. Aufgrund der hohen Inzidenzzahlen in Augsburg gelten hier besondere Regeln.