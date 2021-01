vbw: Mit „Innovation für die Wirtschaft“ aus der Krise

Am 14. Januar fand der traditionelle Neujahrsempfang der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) aufgrund der Corona-Pandemie online statt. Bei der 27. Ausführung der Veranstaltung begrüßte Philipp Erwein Prinz von der Leyen, Vorsitzender der vbw Bezirksgruppe Schwaben, die Gäste aus dem Home-Office. Er betonte die enormen Herausforderungen, denen die Wirtschaft in der aktuellen Krise gegenüberstehe: „Wir gehen davon aus, dass die bayerische Wirtschaft im vergangenen Jahr um 6,5 Prozent geschrumpft ist. Für 2021 erwartet die vbw wieder ein Wachstum des bayerischen Bruttoinlandsprodukts um drei Prozent. Damit wird das Vorkrisenniveau zum Jahresende 2021 noch nicht wieder erreicht sein. Die Erholungseffekte sind zudem stark von der weiteren Entwicklung der pandemischen Lage abhängig.“

Standort soll weiter gestärkt werden Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Außerdem fordert von der Leyen: „Wir brauchen wieder echten Pioniergeist, um die digitale Transformation und den Strukturwandel im positiven Sinne zu meistern.“ Zu den wichtigen Aufgaben für das Jahr 2021 zähle es auch, die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken, um aus der Krise herauszufinden: „Die Verbesserung der Standortbedingungen ist eine Daueraufgabe, und sie ist in der Krise wichtiger denn je“, erklärt von der Leyen. „Mit Ideen und Innovationen müssen nun die digitale Transformation und der Strukturwandel angepackt werden“, so weiter.

International wettbewerbsfähiges Niveau soll hergestellt werden Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Außerdem will die vbw dafür plädieren, dass die Unternehmenssteuern und Arbeitskosten auf ein international wettbewerbsfähiges Maß zu senken, die Arbeitszeit zu flexibilisieren und den Ausbau der Infrastruktur – insbesondere der digitalen und mobilen Netze – voranzutreiben. „Darüber hinaus müssen wir weiterhin mit aller Kraft auf Chancen setzen, die in Zukunftsthemen wie Künstliche Intelligenz, synthetische Kraftstoffe oder Wasserstoff liegen. Dazu gehört auch ein technologieoffener Umgang mit dem Thema Klimaschutz. Hier kann die bayerische Wirtschaft mit klimaneutralen Technologien und Produkten zur Reduzierung von CO2-Emissionen und zugleich zur Sicherung von Wertschöpfung und Beschäftigung beitragen“, versicherte von der Leyen und weiter: „Die Wirtschaft ist ein Teil der Lösung und nicht das Problem“.

Kampfpilotin mit „Pioniergeist und Innovation“ Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Als Rednerin war die Kampfpilotin Nicola Baumann dabei. Laut von der Leyen stehe sie durch ihren beruflichen Werdegang für „ein Höchstmaß an Pioniergeist und Innovation“. Sie habe mit Wagemut und Tatkraft ihren Traum von einem Flug ins All umgesetzt – mit den gleichen Charaktereigenschaften müsse nun laut von der Leyen die Wirtschaft die tiefe Krise meistern. In ihrem Vortrag nannte Baumann drei Faktoren, die sie sich in ihrem Leben oft vor Augen gehalten habe und die nun auch für die Wirtschaft und die einzelnen Unternehmen wichtig seien: Selbstkontrolle, Situationsanalyse und das Ergreifen von Maßnahmen.