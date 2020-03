Update: B4BSCHWABEN.de bleibt für Sie erreichbar

Gerade in Krisenzeiten sind Medien wichtig wie nie. Das zeigen auch die aktuellen Zahlen auf unserem regionalen Wirtschaftsnachrichtenportal B4BSCHWABEN.de deutlich: In den ersten drei Monaten dieses Jahres wurden fast 50 Prozent mehr Besucher getracked als im Vorjahreszeitraum. Wir halten Sie dort über die aktuellen Entwicklungen in der regionalen Wirtschaft auf dem Laufenden.

Unsere Redakteure sind für Sie wie gewohnt im Einsatz

Im Rahmen der aktuellen Sichterheitsrichtlinien sind unsere Redakteure wie gewohnt für Sie im Einsatz. Dabei legen wir großen Wert darauf, unsere Mitarbeiter und die Menschen um uns herum schützen. Daher bieten wir allen Mitarbeitern die Möglichkeit zum Mobile Office an.

B4BSCHWABEN.de rüstet Kapazitäten auf

Um die Erreichbarkeit unseres Nachrichtenportals zu sichern, rüsten wir unsere Infrastruktur auf und erweitern die Hostingkapazitäten unserer Server. Daher wird B4BSCHWABEN.de morgen für ein bis zwei Minuten nicht erreichbar sein - anschließend wird das Portal Ihnen wieder mit gewohnter Qualität und zuverlässiger Performance zur Verfügung stehen.

Progressive-Web-App für das Smartphone

Sie können die tagesaktuellen News mit unserer Progressive Web App auch bequem auf Ihrem Smartphone lesen. Es ist kein Download und keine App-Installation notwendig. Für die Installation des praktischen B4B MOBILE-Icons auf dem Startbildschirm muss nur einmal getippt werden: Einfach www.B4BSCHWABEN.de/pwa aufrufen und die Installation bestätigen. Schon sind Sie mit nur einmal antippen in der Wirtschaftswelt von B4BSCHWABEN.de. Ein weiterer toller Pluspunkt für Android-Nutzer: Dank Push-Funktion erfahren die Leser sofort, wenn ein wichtiges Ereignis das bayerisch-schwäbischen Wirtschaftsleben verändert – und sind noch näher dran an News aus dem Mittelstand der Region.