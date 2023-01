Terminvorschau für Augsburg: Das erwartet Sie 2023

Ausblick

Auch 2023 finden wieder spannende Veranstaltungen und Messen statt. Foto: stock/adobe.com

Januar

Traditionell finden Anfang des Jahres die Neujahrsempfänge statt. Darunter finden sich der Neujahrsempfang der IHK Schwaben am 17. Januar und der der vbw am 10. Januar. Vom 13. bis 15. Januar öffnet die Messe Augsburg ihre Pforten für Jagen und Fischen, Süddeutschlands beliebteste Fach- und Publikumsmesse für Jäger, Fischer und Naturliebhaber.

Februar

An der Messe Augsburg finden vom 3. bis 5. Februar drei Messen gleichzeitig statt: Die Immobilientage Augsburg, die afa und die neue Volt E-Automobilmesse. Von 10. bis 19. Februar findet das Brechtfestival zu Ehren Bert Brechts statt.

März

Auf dem Augsburger Messegelände suchen am 25. März über 150 Betriebe aus Industrie, Handel, Handwerk und dem Dienstleistungsgewerbe bei der fitforJOB Messe Nachwuchskräfte. Am 29. und 30. März kommt die Internationale Fachmesse für die Herstellung elektrotechnischer Maschinen, die Colitech Deutschland, erstmalig nach Augsburg.

April

Vom 8. bis 23. April findet die Osterdult statt, vom 9. bis 23. April der Frühjahrsplärrer. Vom 25. bis 26. April lädt das Newscamp Verlage und Medienunternehmen in den Kongress am Park ein. Am 28. April empfängt das Rocketeer Festival, die Konferenz für digitale Innovationen und Zukunftstrends in Augsburg, seine Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Mai

Vom 4. bis 7. Mai laden Unternehmen zu Augsburg Open ein, wobei die Besucher neue Einblicke in die Stadt bekommen können. Vom 5. bis 7. Mai findet die Gesundheitsmesse Intersana in Augsburg statt. Am M-net Firmenlauf 2023 startet am Donnerstag, den 2. Mai, um 11 Uhr. Am 14. Mai ist Muttertag.

Juni

Vom 26. bis 28. Mai findet das Modular Festival in Augsburg statt. Am 24. Juni öffnet Augsburg bis tief in die Nacht Museen, Kirchen, Konzertsäle und Hinterhöfe, um die schönen Künste zu feiern. Vom 25. bis 28. Juni finden erneut die Augsburger Sommernächte statt.

Juli

Auch das IHK Sommerfest wird wieder im Juli stattfinden, ein genaues Datum steht derzeit noch nicht fest.

August

Die Augsburger Sommernächte kommen zurück. Nach dreijähriger Coronapause dürfen sich wieder Kulturschaffende und Gastronomen auf einem der schönsten Stadtfeste Bayerns präsentieren. Ende August beginnt gewöhnlicherweise der Herstplärrer.

September

Vom 30. September bis 8. Oktober lädt die Herbstdult zum Flanieren und Shoppen unter freiem Himmel ein.

Oktober

Im Oktober findet für gewöhnlich die Shopping-Night statt. Ein genaues Datum steht derzeit noch nicht fest. Vom 17. bis 20. lädt die Interlift, die Weltleitmesse der Aufzugsbranche, Aussteller und Besucher auf das Messegelände ein.

November

Er gilt als eines der Highlights in jedem Jahr: Der Presseball Augsburg. Voraussichtlich wird er am 11. November stattfinden.

Dezember

Zum Jahresendspurt ist der Kalender wieder etwas leerer. In Bayerisch-Schwaben öffnen nach und nach die Weihnachtsmärkte. Je nach Schneelage starten erste Regionen in die Skisaison.