Teile des neuen Augsburger Hauptbahnhofes werden eröffnet

Mobilitätsdrehscheibe

Mit Rolltreppen und Aufzügen ist die neue Verteilereben mit der Bahnhofshalle und den Bahnsteigen barrierefrei verbunden.

Am 8. Dezember 2023 findet die Teileröffnung des neuen Augsburger Hauptbahnhofs statt. Nach rund acht Jahren Bauzeit übergeben die swa damit das Bauwerk an die Deutsche Bahn und die Öffentlichkeit.

Es ist so weit: Die Deutsche Bahn (DB), die Stadtwerke Augsburg (swa) und die Stadt Augsburg nehmen gemeinsam den ersten Teil des neuen Augsburger Hauptbahnhofs in Betrieb. Aufgrund Lieferengpässen für technische Bauteile und dem komplexem Genehmigungsverfahren wird die Inbetriebnahme der Straßenbahnhaltestelle im zweiten Untergeschoß noch verzögert. Jedoch findet am Freitag, den 8. Dezember, ab 10:30 Uhr die Eröffnung des ersten Teiles des Hauptbahnhofes mit Rahmenprogramm statt.

Von Rolltreppen und Tunneln

Bei der Eröffnung, bei der auch die Öffentlichkeit eingeladen ist, werden die Zwischenebene unter den Gleisen der DB und der neue Fußgängertunnel, der vom Thelottviertel direkt unter den Bahnhof führt, präsentiert. Das historische Empfangsgebäude ist dann ebenfalls wieder begehbar. Zudem gelangen Reisende barrierefrei von der Halle über Rolltreppen und Aufzüge in die Zwischenebene und von dort nach oben zu den einzelnen Bahnsteigen. Zu einem späteren Zeitpunkt wird der Weg auch nach unten zur darunterliegenden Straßenbahnhaltestelle der swa führen. Damit wird für die Fahrgäste der Zugverkehr mit kurzen Wegen und barrierefrei mit dem städtischen Straßenbahnverkehr verbunden.

Ablauf der Feier

Die drei Projektpartner DB, Stadt Augsburg und swa planen das Eröffnungsfest mit Musik, Führungen und Informationen sowie Speisen und Getränken. Sowohl in der neuen Zwischenebene als auch auf den Vorplätzen im Westen und Osten informieren Mitarbeitende von DB, swa und Stadt über den Ausbau des Hauptbahnhofs. Am Tag der Teileröffnung gibt es zudem Führungen durch den Straßenbahntunnel und die Haltestelle, die zu einem späteren Zeitpunkt eröffnet werden.

Der neue Fußgängertunnel verbindet dann den Augsburger Westen mit dem Hauptbahnhof und der Innenstadt. Und auch wenn Fahrradfahren im Bahnhofs- und Stationsbereich wie überall verboten ist, können Fahrräder über die Aufzüge bequem durch den Bahnhof und auf die Bahnsteige mitgenommen werden.

Kosten des Projektes

Insgesamt investieren die swa mit den Partnern und Fördergebern aus Bund und Land rund 250 Millionen Euro in den neuen Hauptbahnhof mit der unterirdischen Straßenbahnhaltestelle. Der Ausbau des Hauptbahnhofs ist dabei das größte Einzelprojekt des Gesamtprojekts „Mobilitätsdrehscheibe Augsburg“. Drei Teilprojekte wurden bereits abgeschlossen: Die Straßenbahnlinie 6 ist seit 2010 in Betrieb, der neue Königsplatz wurde 2013 eröffnet und seit Dezember 2021 rollt die Linie 3 bis nach Königsbrunn. Es folgt noch die neue Linie 5. Das Gesamtprojekt mit einem Volumen von über einer halben Milliarde Euro wird des Weiteren mit dem Höchstsatz von 83 Prozent der förderfähigen Kosten von Bund und Land bezuschusst.