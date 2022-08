Targobank in Augsburg verzeichnet erhöhte Nachfrage nach Krediten

Finanzsektor

Die Targobank-Filiale in der Bahnhofsstraße in Augsburg. Foto: Johanna Kleinert/B4B WIRSCHAFTSLEBEN SCHWABEN

Der Ukraine-Krieg, die Pandemie und die Inflationsrate belasten nicht nur die Wirtschaft. Die aktuelle Situation führt auch zu Veränderungen bei der Targobank Augsburg. Welche Auswirkungen sich für das Bankengeschäft ergeben.

„Nicht erst seit der Pandemie erledigen immer mehr unserer Kunden alltägliche Bankgeschäfte wie Überweisungen über unser Online-Banking oder mit der Banking-App“, stellt der Augsburger Filialleiter Riccardo Potenza fest. „Gleichzeitig beobachten wir aber, dass unsere Kunden in diesen außergewöhnlichen und für viele beunruhigenden Zeiten besonderen Wert auf kompetente Beratung und persönlichen Austausch mit ihren Finanzexpertinnen und -experten vor Ort legen, vor allem dann, wenn es um komplexere Anliegen wie Finanzierung oder Geldanlage geht. Und das unabhängig vom Alter.“

Im ersten Halbjahr ist somit die Nachfrage nach Finanzierungslösungen gestiegen. Zum Stichtag am 30. Juni belief sich das Kreditvolumen in Augsburg auf 156 Millionen Euro. Dies entspricht einem Plus von vier Prozent seit Jahresbeginn. Aber auch die Themen Vermögensaufbau und Altersvorsorge sind trotz der aktuellen Umstände weiterhin von hohem Interesse. Außerdem sind Sparpläne, vor allem in ETFs, also in Fonds, die einen ganzen Index abbilden, häufig nachgefragt worden. Zudem hat das Interesse an nachhaltigen Anlageprodukten, die Aspekte des Klima- und Umweltschutzes berücksichtigen, zugenommen.

„Es ist uns ein großes Anliegen, für unsere Kundschaft vor Ort noch besser ansprechbar zu sein,“ betont Filialleiter Potenza. „Deshalb haben wir unsere Beratungszeiten ausgeweitet. Seit Anfang April bieten wir unseren Kundinnen und Kunden Beratungsgespräche über die regulären Öffnungszeiten hinaus an, nämlich grundsätzlich im Zeitraum von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr abends.“