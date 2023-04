Targobank beruft neuen Filialdirektor in Augsburg

Personalie

Der neue Filialdirektor der Targobank in Augsburg kann auf eine langjährige Leitungserfahrung zurückblicken. Foto: Targobank

Miroslav Mutic hat zum Monatswechsel als Filialdirektor die Leitung der Targobank in der Bahnhofstraße 2 in Augsburg übernommen. Der 44-Jährige verfüge über langjährige Erfahrung im Privatkundengeschäft. Seine berufliche Laufbahn begann er 2001 mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Commerzbank. Seit 2003 hatte er verschiedene Positionen in der Beratung bei der Targobank inne. Die erste Filialleitung übernahm er im Jahr 2010 in Dorsten.

Worauf will Mutic in seiner Position Wert legen?

Nach verschiedenen Stationen als Filialleiter und als Gebietsleiter der Targobank Autobank will Mutic nun der Verantwortung der Filiale in der Augsburger Innenstadt gerecht werden. Bei seiner Arbeit liege dem reisebegeisterten Motorradfan, der fließend serbokroatisch spricht, vor allem die Zufriedenheit seiner Kunden und Mitarbeiter am Herzen. „Der direkte Kontakt mit den Kundinnen und Kunden ist mir sehr wichtig. Wir erleben häufig, dass sie sich zwar im Internet über Konditionen informieren und den Zahlungsverkehr online erledigen. Doch zugleich legen sie nach wie vor viel Wert auf die persönliche Beratung – insbesondere wenn es um komplexere Themen wie Vermögensaufbau, Altersvorsorge und Finanzierungen geht“, sagt der neue Filialdirektor.

Targobank setze weiter auf sein lokales Bankgeschäft

In Augsburg ist die Targobank seit 1929 vertreten. Heute betreut das zwanzigköpfige Team mehr als 26.500 Kunden. Für die weitere Zukunft der Filiale hat Mutic eine klare Vision: „Ich möchte Bankgeschäfte für unsere Kundinnen und Kunden so einfach und verständlich wie möglich machen und gemeinsam mit ihnen Lösungen erarbeiten, die zu ihren individuellen Lebenssituationen passen.“ Gegen den Branchentrend investiere die Targobank weiterhin in lokale Präsenz und Kundennähe. Seit 2012 habe die Bank mit Hauptsitz in Düsseldorf mehr als 100 der bundesweit 335 Geschäftsstellen modernisiert oder an attraktivere Standorte in den jeweiligen Städten verlegt. Allein in diesem Jahr seien mehr als 20 weitere Modernisierungen, Verlegungen oder Neueröffnungen geplant oder bereits umgesetzt. Gleichzeitig baue das Institut deutschlandweit das Online-, Mobile- und SB-Banking weiter aus.