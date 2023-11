Susanne Greger verlässt den städtischen Eigenbetrieb Altenhilfe als Werkleiterin

Amtsübergabe

(v.r.) Oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl, Werkleiterin Susanne Greger, Bundesgesundminister Jens Spahn, Bürgermeister Dr. Stefan Kiefer und der Leiter des Wohnungs- und Stiftungsamts, Dieter Uitz, Foto: Altenhilfe der Stadt Augsburg

Susanne Greger geht zum 1. September 2024 in den Ruhestand, nachdem sie lange Jahre Werkleiterin des Eigenbetriebes Altenhilfe der Stadt Augsburg war. Was sie hinterlässt und wie eine erfolgreiche Amtsübergabe sichergestellt werden soll.

Nach 16 Jahren als Teil des Betriebs, wovon sie 11 Jahre als Werkleiterin verbachte, übergibt Susanne Greger die Leitung der fünf städtischen Senioreneinrichtungen an jemand Neues. „Nachdem die wirtschaftliche und strukturelle Konsolidierung wie auch wichtige Schritte zur Modernisierung weit fortgeschritten sind, ist der Eigenbetrieb Altenhilfe gut aufgestellt und der Zeitpunkt für einen Wechsel günstig“, erklärt Susanne Greger ihre Entscheidung. In einer Sitzung am 29. November wird sich der Stadtratsausschuss für Digitalisierung, Organisation und Personal (DOPA) mit der Ausschreibung nach einem neuen Kandidaten für die Werksleitung beschäftigen. Das Sozialreferat, welches für den Eigenbetrieb Altenhilfe zuständig ist, beabsichtigt, sich von der bundesweiten Akquise und Auswahl durch eine Personaldienstleistung Unterstützung einzuholen.

Maßnahmen zum Wohle der Bewohner bleiben in Erinnerung

Neben der wirtschaftlichen Stabilisierung des Eigenbetriebes bleiben vor allem wichtige Baumaßnahmen zum Wohle der Bewohner in Erinnerung, erklärt Sozialreferent Martin Schenkelberg. Unter anderem nennt er die Eröffnung des Seniorenzentrums Lechrain, sowie den Neubau des Seniorenzentrums Servatius in Kooperation mit der Stiftungsverwaltung. „Ihre Leistung für die pflegebedürftigen Seniorinnen und Senioren in unserer Stadt ist ein großes Geschenk. Mit ihrer Leistungsbereitschaft und ihrem Engagement für die Pflege konnte Susanne Greger Erfolge verbuchen, die viele nicht für möglich gehalten haben. Dafür bin ich auch persönlich sehr dankbar“, würdigt Schenkelberg die Arbeit von Greger.

Plan für eine erfolgreiche Amtsübergabe

Zur Überbrückung bis zur Amtsübergabe im kommenden Jahr steht Bernhart Walser, als betriebs- und finanzwirtschaftlicher Experte bereit. Dieser verfüge als Mitarbeiter aus dem Führungsteam der Altenhilfe langjährige Erfahrung und hohe Sachkompetenz. „Für eine reibungslose Übergabe des Amtes im Sinne der Interessenwahrung von Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Mitarbeitenden trage ich gemeinsam mit dem Personalamt der Stadt Augsburg Sorge“, betont Martin Schenkelberg. Geplant sei eine zeitliche Überlappung der Amtsinhaberin und einer passenden Nachfolge von einigen Monaten. So soll die Leistungsübergabe und ein Wissenstransfer sicher ermöglicht werden.