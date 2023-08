Stabsübergabe: Das ist die neue Gemex-Geschäftsführerin

Personalie

Anja Stadie ist die neue Geschäftsführerin von Gemex. Foto: Gemex

Geschäftsführerin Eliette Anschütz übergibt ihr Amt an Anja Stadie. Das gab das Unternehmen nun bekannt. Diese Pläne verfolgt die neue Geschäftsführerin jetzt.

Die langjährige Geschäftsführerin der Augsburger Gemex Hygiene + Vorratsschutz GmbH, Eliette Anschütz, hat den Stab übergeben: Anja Stadie ist bereits seit 2015 im Unternehmen und seit 2021 ebenso Geschäftsführerin.

Das ist die Karriere von Anja Stadie

Anja Stadie war nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre viele Jahre lang in der Dienstleistungsbranche tätig. In dieser Zeit erwarb sie Sachkunde im Gesundheits- und Vorratsschutz gemäß der Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 523. Bei Gemex war sie zunächst als Serviceleiterin verantwortlich dafür, die hohe Qualität und Kundenzufriedenheit sicherzustellen, für die das Unternehmen seit mehr als 30 Jahren in der Branche der Schädlingsfreihaltung bekannt ist.

Diese Pläne hat Anja Stadie für Gemex

Anja Stadies besonderes Augenmerk liege, heißt es aus dem Unternehmen, auf der Weiterentwicklung der digitalen Schädlingsbekämpfung, die auch aufgrund neuer Normen, wie der Biozid-Verordnung und dem Tierschutzgesetz, stark nachgefragt werde. Es sei, heißt es weiter, Stadies Anliegen, die Dienstleistungsmentalität des Unternehmens beizubehalten Nur so lasse sich vor allem in hygienesensiblen Branchen in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den Kunden ein zuverlässiges und nachhaltiges Pest Management installieren.