Sportkind aus Augsburg richtet Live Shopping Beratung ein

Der Sportbekleidungs-Hersteller Sportkind aus Augsburg berät ganze Teams zukünftig online per Video-Gruppenchat. Diese Stilberatung ist für die teilnehmenden Teams komplett kostenlos. Mit dieser Maßnahme geht Sportkind einen Schritt weiter in Richtung Digitalisierung. So stellt sich Sportkind auch gegen die sinkende Nachfrage seit März bedingt durch das Corona-Virus.

Umsatz stabilisieren und Arbeitsplätze sichern

Laut dem eCommerce Verband (BEVH), sanken im März branchenweit die Online-Umsätze im Bereich Bekleidung um 35 Prozent. Die kreative Maßnahme von Sportkind hat deshalb zum Ziel, den Umsatz zu stabilisieren und Arbeitsplätze zu sichern. Während Einzelkunden meistens mit dem Online-Shop ohne Beratung zufrieden sind, ist eine ganze Team-Bestellung nicht so leicht zu koordinieren. Gerade in der aktuellen Zeit erschweren die Kontaktbeschränkungen die Koordination von Musterteilen zur Anprobe. Hier sollen nun die unterschiedlichen Modelle live und ganz persönlich erklärt werden. Die Maßnahme richtet sich aber nicht nur ausschließlich an Teams. Die Live Shopping Beratung steht natürlich auch Einzelpersonen offen, die dem Alltag Zuhause für kurze Zeit entfliehen und einfach Spaß haben möchten. Live Shopping Beratung soll eine Chance zum Austausch bieten.

Soziale Kontakte sollen gefördert werden

„Wir versprechen uns durch den Service viel mehr als nur digitale Verkaufsgespräche. Wir möchten einen Raum schaffen, indem das Team per Video-Gruppenchat zusammenfindet und Spaß hat – trotz dieser verrückten Situation, in der wir uns aktuell alle befinden”, meint Gründerin und Gesellschafterin, Gabi Windisch. Die sozialen Kontakte gehen aufgrund der Einschränkungen, bedingt durch die Corona-Krise, zurück. Schon ein einfaches Treffen zu organisieren, ist jetzt nicht mehr möglich. „Unsere Kundinnen und Kunden stammen nicht nur aus der Generation der Digital Natives. Wir nehmen den Teams die technische Hürde und verbinden geselliges Beisammensein mit einem tollen Shopping-Erlebnis”, ergänzt die zweite Gründerin und Gesellschafterin, Nadine Lux.