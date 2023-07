So will Netz16 den Fachkräftemangel in der IT bekämpfen

Projekt

Am Hauptsitz von Netz16. Foto: Netz16

Qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen, ist für den Großteil der Firmen eine große Herausforderung. In vielen Regionen gibt es nicht genügend Fachkräfte mit passender Qualifikation, die auf der Suche nach Arbeit sind. So auch in Bayerisch-Schwaben. Der Fachkräftemangel hat deutsche Unternehmen seit einigen Jahren fest im Griff und macht auch vor der IT-Branche nicht Halt.

Einer der Hauptgründe für den größer werdenden Mangel an IT-Experten ist der gestiegene Bedarf. In nahezu allen geschäftlichen Umfeldern ist die IT allgegenwärtig. Geschäftsprozesse werden digitalisiert, sämtliche Aktionen werden von Software begleitet. Gleichzeitig wird das Spektrum an Softwareprodukten immer umfassender und vielseitiger. Somit steigt der Bedarf an Fachkräften, die mit den neuen Technologien vertraut sind.

So stellt sich Netz16 dem Mangel an IT-Fachkräften

Flexible Arbeitszeitmodelle, Homeoffice-Möglichkeiten und faire Löhne sind Angebote, mit denen Unternehmen versuchen, die wenigen Fachkräfte auf dem Markt für sich zu gewinnen. Der Hauptgrund für den ausbleibenden Erfolg bei der Mitarbeitersuche ist allerdings meistens die fehlende Qualifikation der zur Verfügung stehenden Bewerber. „Nicht jammern, handeln“, lautet die Devise, mit der sich die Netz16 Gruppe den Herausforderungen des Fachkräftemangels stellen will. Anstatt also darauf zu warten, dass der perfekte Bewerber auftaucht, ist die gezielte Aus- und Weiterbildung ein erfolgsversprechender Ansatz, heißt es aus dem Unternehmen.

IT-Vertriebsmitarbeiter sind gesucht

Nicht nur IT-Experten fehlen, auch gute Vertriebsmitarbeiter sind schwer zu finden. Richtig schwierig wird es, wenn man IT-Vertriebsmitarbeiter sucht. „Wir machen uns viele Gedanken über das Thema Fachkräftemangel. Im technischen Bereich haben wir es mit unserer internen Ausbildungs-Academy ganz gut im Griff. Aber wir suchen auch motivierte Menschen, die im Bereich der Beratung, des Vertriebs oder des Consultings in die IT-Branche einsteigen wollen. Deswegen haben wir die Netz16 IT Sales Academy entwickelt“, sagt Dr. Andreas Herch, CEO der Netz16 Gruppe.