So hieß Humbaur seine Auszubildenden willkommen

Auch in Krisenzeiten brauchen Schulabgänger Chancen auf einen Berufseinstieg. In Bayerisch-Schwaben gibt es aktuell noch viele Betriebe, die auf jugendliche Mitarbeiter hoffen. Humbaur aus Gersthofen konnte seine Zukunftsplanung in Personalunion hingegen rechtzeitig abschließen. Zum 1. September begann für viele Neuankömmlinge ein neuer Lebensabschnitt. Von ihnen erhofft sich der Familienbetrieb erfrischende Anregungen und neue Ideen. Intern wird diese Einbringung als Fundament zur Qualitätssicherung und -steigerung angesehen. Deshalb möchte der Hersteller von Anhängern seinen nun insgesamt 33 Azubis einen erfolgreichen Abschluss ermöglichen.

Ein Teil der jungen Belegschaft befindet sich mit dem dritten Lehrjahr bereits auf den Zielgeraden. Laut Humbaur ist man mit deren bisherigen Leistungen zufrieden. Diese können die 14 neuen Auszubildenden zum Einstieg an die Hand nehmen. In den kommenden Jahren werden ihnen die verschiedensten Berufsprofile vermittelt. Im Unternehmen werden technische, organisatorische, logistische und kreative Arbeiten gelehrt. Das Portfolio erstreckt sich daher von der Ausbildung zum Industriekaufmann, bis hin zum Fachinformatiker für Systemintegration oder Mediengestalter. Auch als Fachlagerist, Kaufmann für Büromanagement, Fachkraft für Lagerlogistik, technischer Produktdesigner und Fertigungsmechaniker kann man unter anderem den Berufseinstieg am Sitz in Gersthofen wagen.

Zunächst kam es zur Begrüßung und Firmenpräsentation am ersten Arbeitstag. Gefolgt von einer Kennenlernrunde wurden den Nachwuchskräften firmeninterne Paten zugeteilt. Anschließend schoss man ein Gruppenfoto, bevor dann die Betriebsbesichtigung auf dem Programm stand. Dadurch möchte man die Schulabgänger mit ihrer neuen Umgebung schnellstmöglich vertraut machen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen erstellten die Azubis einen Verhaltenskodex. Um für Lockerheit zu sorgen, spielte man noch „Tabu“ und „Kahoot“.

Sicherlich halten nicht nur die kommenden Tage und Wochen viele neue Eindrücke für die Neuankömmlinge bereit. Humbaur gibt an, dass man sein neues Personal mit Schulungen auf den Berufseinstieg vorbereitet. Für ein zukünftiges Bestehen bedarf es an nachrückenden und qualifizierten Mitarbeitern. Daher soll sich nach vollzogener Lehre eine Festanstellung im Rahmen des Möglichen bewegen. Somit erhält man sich intern geschultes Wissen und Arbeitskräfte mit dem benötigten Know-How.