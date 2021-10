So blickt das Westhouse in Augsburg auf sein erstes Jahr zurück

Als die Pläne für das Westhouse im Jahr 2012 geschmiedet wurden, war der Standort, an dem sich das Gebäude befindet, gerade im Umbruch. Früher war das Gelände unweit der Uniklinik – zu Beginn der Planung noch das Zentralklinikum – noch militärisch genutzt. Nachdem die Flächen aber für eine neue Nutzung freigegeben wurden, reservierte die 4Wände GmbH das Grundstück in der Alfred-Nobel-Straße. Die Bauarbeiten begannen, 2020 folgte die Eröffnung in Mitten der Corona-Zeit. Jetzt blicken die Betreiber auf ein Jahr Westhouse zurück – und zeigen sich optimistisch für die Zukunft.

Rundgang im Westhouse Augsburg

Am Anfang der Pläne stand der Wunsch der Freien evangelischen Gemeinde Augsburg nach einer neuen Turnhalle, um jungen Sportlern eine weitere Möglichkeit zum Trainieren zu geben. Das Problem: Sporthallen sind aus wirtschaftlicher Sicht kaum rentabel. Deshalb fasste die 4Wände GmbH gemeinsam mit der Stadt Augsburg den Plan, ein neues Konzept umzusetzen. Ein Konzept, welches sowohl wirtschaftlich rentabel ist, als auch eine breite Masse an potentiellen Nutzern ansprechen sollte. Geboren war das „Social Building“ Westhouse.

Aber was bedeutet das im Konkreten? In einem „Social Building“ sollen mehrere Angebote umsetzbar sein, Zeit zu verbringen. Das klingt oberflächlich betrachtet nicht besonders vielsagend. „Im Westhouse gibt es jetzt nicht nur eine Turnhalle, wie zu Anfang geplant“, erklärt Krafzik, „sondern auch Seminarräume, ein Bistro und natürlich das Hotel Einsmehr.“ Janine Hennig ergänzt: „Das Konzept unseres Hauses soll folgendermaßen funktionieren: Zum einen können unsere Räume für allerlei Veranstaltungen gemietet werden, andererseits soll es auch die Möglichkeit geben, einfach vorbeizukommen und sich ohne Konsumzwang hier aufzuhalten.“

Trotz modernem Konzept war der Start des Gebäudes nicht einfach. Denn genau in der Corona-Zeit sind größere Veranstaltungen nur zögerlich umsetzbar. Gerade in der Zeit der Lockdowns. „Jetzt kann es aber richtig losgehen“, sagt Krafzik. Das Westhouse habe bereits einen Investor gefunden der, so erklärt der Marketingleiter, mehr am Konzept als an schnellen und hohen Renditen interessiert sei. Es bleibe also Zeit, weitere Ideen zu planen, umzusetzen und das Westhouse zu einer Adresse zu machen, die die Wirtschaftsregion Augsburg dringend braucht.