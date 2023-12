SMA und BMK feiern zehn Jahre Literaturpatenschaft

Jubiläum

Die 10-jährige Partnerschaft zwischen SMA und BMK feierten beide Unternehmen am 26. September 2023. Quelle: BMK

„Im Jahr 2011 haben wir an der Ausschreibung teilgenommen. SMA listete uns daraufhin als zweites Servicecenter,“ erinnert sich Nafi Pajaziti, Geschäftsführer, BMK Electronic Services GmbH, zurück. Der erste Auftrag über die Reparatur von rund 50 Wechselrichtern diente SMA der Überprüfung, ob BMK kompetent und verlässlich arbeitet. Nach und nach wurden die Auftragsmengen gesteigert. Pajaziti ergänzt: „BMK repariert heute ca. 10.000 Geräte pro Jahr. SMA steht mit an der Spitze unserer Kundenrangliste.“

Die Partnerschaft zwischen BMK und SMA

Michaela Lackemann, Head of Repair Center bei SMA bestätigt diese Aussage: „Die Entscheidung nicht mehr alle Reparaturen selbst durchzuführen, hat auch nach mehr als 10 Jahren noch Bestand. BMK ist hier der wichtigste nationale Partner, um insbesondere auch die Herausforderungen saisonaler Schwankungen und der langen Lebenszyklen unserer Produkte auszugleichen.

BMK repariert Wechselrichter mehrerer Produktfamilien. Neben dem SMA-eigenen Repair Center ist BMK eine verlängerte Werkbank und repariert die End-of-Production Geräte. Das umfasst die Reinigung der Geräte, Reparatur bis auf Chiplevel-Basis und Hochrüstung auf den aktuellen Auslieferzustand inklusive Qualitätssicherung. „Zuverlässige und flexible Partner sind unabdingbar. In BMK haben wir einen Partner, der dies auch in schwierigen Zeiten bewiesen hat. BMK steht für Kontinuität und eine ausgesprochene Kundenorientierung“ bestätigt Frau Lackemann.

Das verbindet die beiden Unternehmen

Als Spezialist für Photovoltaik- und Speicher-Systemtechnik arbeitet die SMA Gruppe an einer dezentralen und erneuerbaren Energieversorgung. Ihr Portfolio umfasst ein Spektrum an Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke vervollständigen das Angebot. Die 1994 gegründete BMK mit Hauptsitz in Augsburg ist währenddessen Anbieter von Electronic Engineering and Manufacturing Services für den Lebenszyklus von elektronischen Baugruppen. Das Dienstleistungsportfolio umfasst die Entwicklung, Fertigung und End-of-Life Management von Elektronikbaugruppen und Komplettgeräten.

Über die Jubiläumsfeier

Die 10-jährige Partnerschaft zwischen SMA und BMK feierten beide Unternehmen am 26. September 2023. BMK zeigte den beteiligten SMA-Mitarbeitenden den im letzten Jahr neu bezogenen Reparaturstandort für die Wechselrichter in Augsburg. Beim anschließenden „Grillen“ kam das Networking nicht zu kurz. „Wir freuen uns und setzen auf die zukünftige Zusammenarbeit,“ schließen sowohl Pajaziti als auch Lackemann.