Sind Überstunden jetzt gesetzlich verboten? Bundesurteil macht Stechuhr in Schwaben zur Pflicht

Arbeitszeiterfassung

Symbolbild. Ab sofort muss die Arbeitszeit verpflichtend erfasst werden. Foto: Rainer Sturm / pixelio.de

Was im September noch für Aufruhr sorgte, ist nun rechtliche Gewissheit: Arbeitnehmer sind zukünftig dazu angehalten ihre Arbeitszeiten festzuhalten. Doch die damalige Urteilsverkündung des Bundesarbeitsgerichts lies einige Fragen offen. Wie die Erfassung zu regeln ist, war nämlich nicht definiert worden. Mit einer schriftlichen Urteilsbegründung haben die Richter aber nun den Rahmen gesetzt.

Wie muss die Arbeitszeit erfasst werden?

Die Annahme, dass es ausreiche seinen Arbeitnehmern ein System zur Arbeitszeiterfassung bereitzustellen, ist falsch. Arbeitgeber sind verpflichtet die geleisteten Stunden tatsächlich zu messen. Die Aufzeichnung ist zudem nicht zwingend in elektronischer also digitaler Weise zu erbringen. Es reiche sogar aus, die Zeiten auf Papier niederzuschreiben. Das Gericht habe sich in den Anforderungen hierzu nicht konkretisiert.

Ist die Vertrauensarbeitszeit nun verboten?

Die beliebten Arbeitszeitmodelle, in denen auf das Vertrauen in die eigenen Mitarbeiter gesetzt wird, dürfen weiterhin bestehen. So sollen die Vorgaben des Bundesarbeitsgerichts weiterhin erfüllt sein, wenn Arbeitnehmer sich eigenständig um die Erfassung ihrer Arbeitszeiten kümmern. Damit kommt das Urteil den Arbeitgebern entlastend entgegen. Die Pflicht kann so an die Angestellten übertragen werden. Nichtsdestotrotz bleiben Zweifel bestehen, wie Vertrauensarbeitszeiten mit den gesetzlichen Anforderungen einhergehen. Home-Office und mobiles Arbeiten haben sich erst über die vergangenen Jahre etabliert. Diese Entwicklung könnte mit dem Urteil nun ausgebremst werden.

Ab wann gilt die Stechuhr-Pflicht?

Weiterhin gewährt das BAG allerdings keine Schon- beziehungsweise Übergangsfrist für alle Unternehmen. Das Urteil sei rechtswirksam und mit sofortiger Wirkung umzusetzen. Ab sofort müssen die Arbeitszeiten damit – in welcher Form auch immer – festgehalten werden. Wie hoch ein Bußgeldverfahren bei Missachtung der neuen Vorgaben ausfällt, ist ebenso unbekannt wie die Auswirkungen für Arbeitgeber: Ob sie ihre Arbeitszeiten ebenfalls aufzeichnen müssen, kann auch nach der Urteilsbegründung noch nicht abschließend beantwortet werden.