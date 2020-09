Secobit gibt Vertriebspartnerschaft mit KnowBe4 bekannt

Die Secobit GmbH, Akteur in der Branche für Sicherheitslösungen gibt die Vertriebspartnerschaft mit „exploqii - a KnowBe4 Company“ bekannt. Eine der weltweit größten integrierten Plattformen für Security Awareness Trainings und Phishing Simulationen erweitert damit ab sofort die Leistungspalette der Secobit GmbH.

Mensch soll als „Human Firewall“ gestärkt werden

Das Projekt umfasst neue Lerninhalte im Themengebiet Security Awareness, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen sollen. Besonderes Augenmerk liege auf Leichtigkeit und Spaß, was bei Sicherheitstrainings oft vernachlässigt werde. Der Mensch rücke in den Mittelpunkt der Informationssicherheit und werde als „Human Firewall“ auf lebendige Weise gestärkt. Damit werde der Schutz vor Online-Angriffen drastisch erhöht, da bis zu 80 Prozent der Sicherheitsvorfälle im Unternehmen durch menschliches Fehlverhalten entstehen. Zusätzlich ermöglichen Simulationen zu Phishing, USB-Angriffen und Voice Phishing, diverse Tools sowie Analysen und Reports eine nachhaltige Reduktion von Sicherheitsrisiken.

„Wir suchten eine Lösung, die wir uneingeschränkt unseren Kunden empfehlen können, die den Leuten Spaß macht und die sich durch ansprechende Inhalte, Aktualität, einfache Bedienung und gute Ergebniskontrolle auszeichnet.“, erklärt Geschäftsführer Harry Schäfle.

Über Secobit GmbH



Die Secobit GmbH ist agiert im Bereich für Informationssicherheit und IT-Sicherheitslösungen für Hardware und Software sowie im Bereich der Zugriffs- und Zutrittskontrolle.

Über Know-Be4

KnowBe4 ist ist einen der größten integrierten Plattform für Security Awareness Training und Phishing Simulationen. Das Unternehmen will weltweit mehr als 33.000 Kunden helfen, die wachsende Gefahr durch Social Engineering in den Griff zu bekommen. Seit Mai 2018 ist das Berliner Unternehmen exploqii 100 prozentige deutsche Tochtergesellschaft von KnowBe4 und Ansprechpartner für Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als Publisher ist exploqii nicht nur für den Vertrieb in der DACH-Region zuständig, sondern produziert und lokalisiert deutschsprachigen Content für die weltweit größte Trainingsbibliothek im Bereich Security Awareness.