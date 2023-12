Schwaben erhält den European Energy Award

Auszeichnung

Das sind die Gewinner des European Energy Awards 2023 bei der Verleihung in Augsburg.

Der European Energy Award, kurz eea, ist ein europäisches Managementprogramm für die kommunale Klimaschutzpolitik. Der eea bietet dabei den teilnehmenden Städten, Gemeinden und Landkreisen Begleitung und Beratung bei der Planung und Realisierung von energie- und klimaschutzpolitischen Zielen und Maßnahmen. Bei einer erfolgreichen Teilnahme winkt die Auszeichnung mit dem European Energy Award: Dieses Jahr gewannen mit den Landkreisen Oberallgäu, Dillingen, Landsberg, Ebersberg und München so viele Landkreise wie nie zuvor.

Das sind die Teilnahmebedingungen

Für den eea müssen 50 Prozent der für die Kommune möglichen Punkte in den verschiedenen Handlungsfeldern erreicht werden, bei 75 Prozent wird der European Energy Award in Gold verliehen. Zu den Handlungsfeldern zählen: Raumordnung und kommunale Entwicklungsplanung, kommunale Gebäude und Anlagen, Versorgung und Entsorgung, Mobilität, interne Organisation sowie Kommunikation und Kooperation zur Einbindung von Bürgern, Unternehmen und weiteren Akteuren. Verliehen wurde die Auszeichnung anschließend durch Ministerialdirigent Robert Winkler vom Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz in Vertretung vom bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber in Augsburg.

Die Projekte der Teilnehmer

Die Gemeinde Graben nimmt seit 2020 am European Energy Award teil und wurde bereits nach drei Jahren ausgezeichnet. Zusammen mit Unternehmen, die im Bereich Unternehmensberatung und Managementsysteme tätig sind, pflanzte die Gemeinde für jede Beratung oder Zertifizierung im Bereich Umweltmanagement einen Baum: Insgesamt wurden daraus 1.000 heimische Bäume. Der Markt Wiggensbach wurde in diesem Jahr nach 2015 und 2019 zum dritten Mal mit dem European Energy Award ausgezeichnet. Mit einer neuen 6,5 MWp PV-Freiflächenanlage mit über 12.000 Modulen erzeugt die Anlage pro Jahr rund 7,1 Millionen kWh Strom.

Über den zweiten European Energy Award darf sich Altusried freuen. Die Oberallgäuer Marktgemeinde bietet den Bürgern seit vielen Jahren in Zusammenarbeit mit dem Energie- und Umweltzentrum Allgäu und der Verbraucherzentrale im Rathaus eine Energieberatung an. Außerdem werden die Installation von Balkon-PV-Anlagen und Dachbegrünungen finanziell gefördert. Eine weitere Erfolgsgeschichte stellt die Ortsdurchfahrt Altusried als dauerhafte Tempo-30-Zone auf einer Staatsstraße dar. Auch die Stadt Bobingen im Landkreis Augsburg wurde nach 2105 und 2019 bereits zum dritten Mal mit dem European Energy Award ausgezeichnet. Das örtliche Energieteam hat die Aktion „Neue Fahrradständer für Bobingen“ ins Leben gerufen.

Mobiler Wärmetransport und ein Photovoltaikkonzept

Der Landkreis Dillingen, der nach 2019 zum zweiten Mal ausgezeichnet werde, zähle zu den Vorreitern beim Einsatz für erneuerbare Energien. Der Umweltausschuss des Landkreises hat in diesem Jahr eine Klimastrategie beschlossen, die anhand einer Meilensteinplanung aufzeigt, was wann getan werden muss, um sicher auch die Bayerischen Klimaziele zu erreichen. Eine jährliche Überprüfung wird die Umsetzung der Maßnahmen sicherstellen. Der Landkreis Landsberg am Lech dagegen nimmt seit drei Jahren am European Energy Award teil. „Ein besonderes Leuchtturmprojekt ist hier der mobile Wärmetransport mit überschüssiger Abwärme einer Biogasanlage“, erklärte Winkler in seiner Laudatio. Hervorzuheben, so Winkler, sei auch das Engagement im Bereich der Klimaanpassung bei Wäldern – und zwar in Verbindung mit Forschung und Bewusstseinsbildung im Rahmen des EU LIFE Projektes „Future Forest“.

Der Landkreis Ebersberg punkte unter anderem mit den hohen energetischen Standards seiner Liegenschaften. Erreicht wurde das durch die langjährige Anwendung der selbstgesetzten Bauleitziele. Beispielhaft zu nennen sind die Teilgeneralsanierung des Gymnasium Grafing. Eine Grundwasserwärmepumpe dient dabei nicht nur der Wärmeversorgung, sondern wird auch zum Kühlen genutzt. Zudem wurde ein Photovoltaikkonzept erstellt, das helfen soll, das Potenzial der landkreiseigenen Dachflächen auszunützen. Der Landkreis beschreitet außerdem beim Aufbau eines neuen digitalen Energiemanagementsystems neue Wege.

Carsharing und Klimakonferenzen

Im Landkreis Oberallgäu, der zum dritten Mal mit dem European Energy Award ausgezeichnet wurde, haben sich bereits 2013 Gemeinden zur Oberallgäuer Energieallianz zusammengeschlossen. Inzwischen seien alle 28 Oberallgäuer Kommunen Mitglied der Energieallianz. Im Rahmen des vom Amt für ländliche Entwicklung geförderten Pilotprojekts „AllgaEu-mobil“ wurden nachhaltige Mobilitätsalternativen im Landkreis aufgebaut. Nach einer Testphase für Carsharing kann nun dauerhaft in acht der 15 Projektkommunen ein Carsharing mit effizienten Elektrofahrzeugen angeboten werden.

Ein noch junges Leuchtturmprojekt des Landkreises München ist die Aktion Zukunft+. Ziel ist es, Klimaschutzprojekte direkt vor Ort im Landkreis München und weltweit in Ländern des globalen Südens gemeinschaftlich zu finanzieren. So gleiche der Landkreis bereits seit 2019 die CO2-Emissionen, die im eigenen Aufgabenbereich versursacht werden, über die Aktion Zukunft+ aus. Über zwei Millionen Euro sind auf diese Weise bereits zur Finanzierung von Projekten zusammengekommen. Zudem widmet sich der Landkreis mit dem Bündnis die Klimaneutralen der Energiewende in Unternehmen, veranstaltete 2023 eine eigene Klimakonferenz, arbeitet besonders aktiv an der Nutzung des geothermischen Potenzials im Landkreis und freute sich jüngst über die Genehmigung von sechs Windenergieanlagen.

So überzeugt der Bezirk Schwaben

Die Teilnahme der Bezirksverwaltung am eea ist seit drei Jahren ein Pilotprojekt in Bayern. Besonders hervorzuheben sind dabei die vielfältigen Unterstützungen für Multiplikatoren im Bereich der Umwelt- und Klimabildung im gesamten Bezirk Schwaben. Der Bezirk unterhält auch eigene Bildungseinrichtungen wie in Babenhausen und Irsee, die ihrerseits bereits ganz gezielt auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2030 sind. Eine besondere Bedeutung hat das Kommunalunternehmen mit den Bezirkskliniken Schwaben. Über 4.500 Beschäftigte sichern die Patientenversorgung in den Bereichen der Psychiatrie, Psychotherapie, bis hin zur Neurochirurgie. Entsprechend groß sind die energiepolitischen Handlungsoptionen bei den Gebäuden selbst bis hin zu den Betriebsabläufen.