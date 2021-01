Scheidle & Partner baut Führungsteam aus

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Augsburger Wirtschaftskanzlei Scheidle & Partner hat zum Jahresanfang 2021 ihren Partnerkreis verjüngt. Rechtsanwalt Dr. Quirin Ullmann – Jahrgang 1986 – , seit 2016 im Beraterteam von Scheidle & Partner, wurde mit Wirkung zum neuen Jahr als Partner der Kanzlei aufgenommen. Der Fachanwalt für Erbrecht habe bereits in den letzten Jahren die erbrechtliche Abteilung bei Scheidle & Partner mit „hoher Kompetenz und starkem Engagement“ aufgebaut, heißt es in einer Mitteilung aus Augsburg. Die Gestaltung von Vermögens- und Unternehmensnachfolge werde außerdem in den kommenden Jahren einen wichtigen Bestandteil der ganzheitlichen Rechts- und Steuerberatung von Scheidle & Partner bilden. Dabei kommt der Vermögensnachfolge zu Lebzeiten immer größere Bedeutung zu.

Quirin Ullmann: rechtssichere Regelungen empfehlen sich Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

„Statt allein auf Vernunft und guten Willen aller Beteiligten zu hoffen, dass eine gütliche Erbauseinandersetzung vollzogen wird, empfiehlt es sich, bereits zu Lebzeiten rechtssichere Regelungen zu schaffen und die Vermögenswerte entsprechend dem eigenen Willen zu verteilen.“, betonte Rechtsanwalt Dr. Ullmann zu Beginn seiner neuen Position. Außerdem ergänzte er: „Dabei ist Rat und Begleitung durch Experten aus verschiedenen Rechtsgebieten unverzichtbar.“

Scheidle & Partner setzt Schwerpunkt im Erbrecht Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Zusammen mit einem Team aus insgesamt sieben Rechtsanwälten und Steuerberatern berät und begleitet Dr. Ullmann die Mandanten der Kanzlei Scheidle & Partner unter anderem bei der Erstellung von Überlassungs- und Schenkungsverträgen sowie Pflichtteilsverzichtsverträgen. Die Augsburger Wirtschaftskanzlei agiert dabei außerdem im Bereich von Beratungen und Vertretungen bei der Erstellung letztwilliger Verfügungen, etwa Testament oder Erbverträgen. Dazu kommt die Vertretung im Erbscheinverfahren vor dem Nachlassgericht, die Abwicklung von Nachlässen, die Durchführung von Erbauseinandersetzungen, die Übernahme von Testamtsvollstreckungen, bei Bedarf die gerichtliche Durchsetzung oder Abwehr von erbrechtlichen Ansprüche sowie die Beratung zu Erbschaft- und Schenkungsteuer. „Besonders im Erbrecht bewährt sich eine ganzheitliche Beratung und Vertretung aus einer Hand und die fachübergreifende Zusammenarbeit mit erfahrenen Steuerberatern und Rechtsanwälten aus den Bereichen Steuer-, Familien- sowie Gesellschaftsrecht“, bekräftigt dazu Dr. Ullmann.