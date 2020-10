Schärfere Maßnahmen in Augsburg: Das Regel-Wirrwar muss aufhören

Laut Ministerpräsident Markus Söder entscheidet sich in den kommenden vier Wochen, ob es einen zweiten Lockdown geben wird. Die Corona-Infektionszahlen schießen in den Großstädten und Ballungszentren gerade in die Höhe – auch in Augsburg. Seit Dienstagabend liegt die 7-Tage-Inzidenz über 50 – das heißt der Schwellenwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen ist überschritten.

Wir können uns keinen zweiten Lockdown leisten

Seitdem gelten verschärfte Schutzmaßnahmen – unter anderem eine Sperrstunde von 23 bis 6 Uhr und ein Alkoholverbot auf ausgewiesenen Plätzen. Es geht darum, schnell zu handeln, um den zweiten Lockdown zu verhindern. Denn den will wirklich niemand – da sind sich ausnahmsweise mal alle einig. Die Folgen für unsere bayerische-schwäbische Wirtschaft wären dramatisch. Insbesondere Branchen wie der Einzelhandel, Gastronomie oder Dienstleister könnten eine weitere Stilllegung des Geschäfts wahrscheinlich nicht verkraften. Aber auch das Veranstaltungsmanagement und die Messebauer können immer noch kaum grüne Zahlen schreiben. Ein zweiter Lockdown wäre eine Katastrophe, eine Insolvenzwelle die Folge.

Die Sperrstunde kann für viele Gastronomen, die nach dem Lockdown im Frühjahr gerade wieder Hoffnung geschöpft haben, das Aus bedeuten. Und das obwohl sich die meisten streng an ihren Hygieneplan halten. Aber sie sind alle mitschuldig an der rasanten Ausbreitung des Virus – zumindest suggeriert das die Entscheidung der Politik. Eine Politik, die Gastronomen, Veranstaltungswirtschaft und Breitensport im Regen stehen lässt.

Sperrstunde führt zu mehr privaten Partys

Nehmen wir an, die Zunahme der Fallzahlen hängt wirklich mit privaten Treffen und illegalen Partys zusammen. Wird mit der Sperrstunde nicht ein gegenteiliger Effekt erzeugt?

Ja, eine Sperrfrist kann verhindern, dass Partys mit steigendem Alkoholpegel irgendwann völlig eskalieren und sich keiner mehr an die Corona-Regeln hält. Aber sie kann nicht verhindern, dass die Menschen einfach im Privaten weiterfeiern. Es wird sich dann an Orten getroffen, an denen es kein Hygienekonzept gibt. Und das macht die Kontaktverfolgung noch schwerer. Außerdem: Wie sollen die Ordnungsbehörden die Corona-Regeln in Privatwohnungen und in Parks sowie auf den Straßen überhaupt kontrollieren? Doch gerade jetzt ist es wichtiger denn je, die Infektionsherde herauszufinden und einzugrenzen. Daher fordern Politiker immer wieder dazu auf, sich an die Regeln zu halten. Aber diese nachzuvollziehen ist derzeit nur schwer möglich. Irgendwie fehlt die letzte Konsequenz und mit ihr die Gerechtigkeit.

Beispiele für das Regel-Wirrwarr

Denn auch wenn in Augsburg nun strenge Regeln herrschen, sind sie im Landkreis dagegen weiterhin sehr locker. Auch wenn am Mittwoch der Frühwarnwert überschritten wurde. Es ist dort immer noch erlaubt, mit 50 Gästen drinnen zu feiern. Auch auf Privatpartys gibt es keinerlei Eingrenzung. Es wird lediglich empfohlen, nicht mehr als 25 Gäste einzuladen. Wenn also ein 18-jähriger Augsburger seinen Geburtstag mit 100 Leuten im Landkreis feiert, ist das gar kein Problem. In der Stadt dagegen schon.

Anderes Beispiel: Auch in Augsburg war es am Wochenende noch möglich, in Clubs n Privatpartys mit 100 Gästen zu schmeißen. Aber ansonsten müssen die Clubs geschlossen bleiben. Und das, obwohl auch hier die Betreiber seit Monaten an strengen Hygienekonzepten arbeiten. Durch die Ausweiskontrolle wäre auch eine Kontaktverfolgung einfach. Aber nein, wenn 100 „Freunde“ feiern ist das anscheinend viel weniger risikoreich, als wenn 100 Fremde das unter strengen Regeln machen.

Weiteres Beispiel: Zuschauer sind beim FC Augsburg ab einer 7-Tages-Inzidenz von 35 verboten. Aber wieso? Hier steht das Hygienekonzept, die Zuschauer befinden sich an der frischen Luft, beim Spiel gegen Dortmund hat alles einwandfrei geklappt. Es gibt also keinen Grund das zu verbieten. Was setzt denn das für ein Signal?

Strengere lokale Regeln alleine werden nicht ausreichen, um die Infektionszahlen zu senken. Nur durch eine flächendeckende Einigkeit lässt sich das Virus einfangen. Was bleibt, ist der Appell an die Vernunft der Menschen. Nicht nur, um unser aller Gesundheit zu schützen, sondern auch, um unsere bayerisch-schwäbische Wirtschaft vor dem Virus zu retten.