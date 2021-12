Rocketeer Festival findet 2022 wieder in Augsburg statt

Von Investorin bis Gründer, von Tech-Nerd bis Digitalisierungs-Profi: Das Rocketeer Festival 2022 versammelt nächstes Jahr erneut die spannendsten Köpfe aus Augsburg, Bayern und Deutschland. Jetzt steht das Datum für das Festival fest. Am 10.05.2022 soll es wieder los gehen, erneut in Augsburg, im Kongress am Park. Nachdem das Festival in seinem ersten Jahr ausverkauft war, dürfte auch 2022 das Interesse wieder groß sein.

Das Rocketeer Festival ist eine Konferenz für Zukunftsthemen, Transformation und Innovation. Es vernetzt lokale Pioniere und Vordenkerinnen. Bereits auf dem ersten Festival trafen erfahrene Persönlichkeiten aus Unternehmen, Young Professionals, Macher und Macherinnen und Leute mit verrückten Ideen aufeinander - um sich auszutauschen und gegenseitig zu inspirieren. 2022 werden wieder Themen rund um digitale Innovation, Gründungsspirit und zukunftsweisende Ideen auf der Tagesordnung stehen. Auch die Themen Nachhaltigkeit und Social Responsibility werden eine Bühne bekommen.

Rocketeer hat das Ziel die digitale Zukunft nachhaltig zu gestalten, Zielgruppen zu vernetzen und Innovationstreiber zu fördern. Dafür wurde die Plattform mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Augsburger Medienpreis, dem bayerischen Printpreis und dem Nova Innovation Award. Auch 2022 vereint das Rocketeer Festival wieder all die Rocketeers aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in unserer Region zu einer Community, die mit ihrer Innovationskraft die Zukunft aktiv gestaltet.

Ticketverkauf ist gestartet

Bereits jetzt kann man sich als Early Bird ein Ticket für das Festival 2022 sichern.