Ranga Yogeshwar würdigt Türkheimer Unternehmen Salamander mit Top 100-Preis

Innovationskraft

Sven Landrock, Group Director Marketing bei Salamander, freut sich über die Auszeichnung. Foto: KD Busch/compamedia.

Der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar gratuliert der Salamander Industrie-Produkte GmbH aus Türkheim zu ihrem Erfolg beim Innovationswettbewerb Top 100. Worin der Geschäftsführer des Schwäbischen Unternehmens die Gründe für die Auszeichnung sieht.

In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren habe Salamander in der Größenklasse C (mehr als 200 Mitarbeiter) insbesondere in der Kategorie „Innovationsklima“ überzeugt.

In dem anlässlich der Auszeichnung veröffentlichten Top 100-Unternehmensporträt heißt es: Auch heute noch lebt die Firma von ihrer Entstehungsgeschichte. Nach wie vor gehöre der revolutionäre Lederfaserstoff, der die industrielle Schuhfertigung maßgeblich prägte, zum Portfolio. Heute konzentriere sich Salamander aus Türkheim jedoch auf die Herstellung designprämierter Fenster, welche zu 100 Prozent aus Altfenstern und Produktionsresten bestehen sollen.

Für den Geschäftsführer Till Schmiedeknecht ist einer der Gründe für die Innovationskraft des Unternehmens die Atmosphäre der Offenheit. „Salamander lebt flache Hierarchien und eine lebendige Kommunikationskultur, in der die individuelle Weiterentwicklung einen sehr hohen Stellenwert hat“, sagt Schmiedeknecht. Das bedeute unter anderem, dass die Mitarbeiter ausreichend Zeit für Weiterbildungsmaßnahmen erhalten, mit durchschnittlich zehn Tagen im Jahr.

„In diesem Klima können Kreativität und neue Ideen gedeihen. Auch deshalb wollen wir bei Salamander einen Ort der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung schaffen“, erklärt der Geschäftsführer von Salamander. Ein weiterer zentraler Bestandteil des Innovationsmanagements sei die gelungene Organisation neuer Ideen. Dabei helfe eine eigene „digital unit“, die alle digitalen Prozesse in Türkheim betreut und koordiniert.