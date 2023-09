Quantron erhält Auftrag im Wert von 16 Mio. Euro

Zusammenarbeit

38 batterieelektrische Lkw Quantron QHM BEV sollen für Hama Trucks hergestellt werden. Foto: Quantron

Die Quantron AG, Hersteller für nachhaltigen Personen- und Güterverkehr, hat von Hama Trucks in Augsburg einen Auftrag für über 38 batterieelektrische schwere Nutzfahrzeuge im Gesamtwert von 16 Millionen Euro erhalten. Die erste Auslieferung ist für Ende diesen Jahres geplant. Zuletzt hatte das Unternehmen aus Gersthofen in seiner Bilanz zur ersten Jahreshälfte von einem großen Erfolg angesichts der rasanten Entwicklungen in der Branche gesprochen.

Mietkaufmodell und Förderung sollen Kunden entlasten

Bei den Fahrzeugen handelt es sich um das Modell Quantron QHM BEV mit 450 Kilowatt Batteriesystem und einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern. Diese werden in den beiden Varianten als Sattelzugmaschine und Wechselbrückenfahrzeug geliefert. Zusätzlich sind die Fahrzeuge mit einem speziell von Quantron entwickelten Aerodynamik-Paket ausgestattet, um noch weitere Energieeffizienzen erreichen zu können. Alle 38 Fahrzeuge wurden über das Förderprogramm KsNi vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVD) gefördert. Durch das Mietkaufmodell sollen Kunden laut Quantron unmittelbar von der 80-Prozentigen Förderung des BMDV profitieren und gleichzeitig eine Finanzierung mit einem inkludierten Wartungsvertrag über die vereinbarte Laufzeit erhalten.

Kooperation soll Umweltschutz im Mobilitätssektor fördern

Harald Mayer, Geschäftsführer von Hama Trucks erklärt: "Wir sind stolz darauf, diese Partnerschaft mit Quantron einzugehen. Die batterieelektrischen Sattelzugmaschinen ermöglichen es uns, unseren Kunden gemeinsam mit Quantron nachhaltige Transportlösungen anbieten zu können. Dadurch können wir dazu beitragen, die Umweltauswirkungen im Mobilitätssektor zu reduzieren.“ Andreas Haller, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Quantron AG fügt hinzu: „Die Auslieferung der Lkw ist ein weiterer Schritt in unserer Mission, nachhaltige Mobilität zu fördern und umweltfreundliche Lösungen im Transportsektor voranzutreiben. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Hama Trucks die Mobilität der Zukunft zu gestalten.“