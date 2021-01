Peter Kragler: „2021 verlangt hohes Maß an Flexibilität“

Dipl.-Ing. Peter Kragler: Grundsätzlich halte ich an meiner Prognose aus dem Jahr 2020 fest: Die Region entwickelt sich derzeit stabil und stetig und dieser Trend wird sich auch im Jahr 2021 fortsetzen. Natürlich verlangt die Corona-Entwicklung und die damit einhergehende Unsicherheit in vielen Bereichen von uns allen ein hohes Maß an Flexibilität. Es hat sich aber schon in 2020 gezeigt, wie schnell wir uns an neue Umstände anpassen und trotzdem Projekte stemmen können. Ich glaube daher fest an eine positive Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2021.

Speziell im Bereich der Gewerbeimmobilien hat sich aufgrund der Pandemie die von uns prognostizierte steigende Nachfrage nach modernen Arbeitswelten noch schneller erhöht als gedacht. Deshalb legen wir unseren Fokus weiterhin klar auf genau diese modernen und flexiblen Bürolösungen. Das Hybridmodell aus Home- und Präsenzoffice wird in den kommenden Jahren unerlässlich sein.

Das kommende Jahr wird für alle Wirtschaftsbereiche ähnlich vielfältig anspruchsvoll wie das Jahr 2020. Trotzdem hat sich gezeigt, dass ein vernünftiger Optimismus vieles bewegen kann. Wir möchten genau diesen Optimismus im kommenden Jahr weiter vermitteln und natürlich unsere Arbeit in gewohnt professioneller Art fortsetzen - es sind tolle neue Projekte in Vorbereitung. Privat wünsche ich uns allen, dass auch erholsame Reisen und andere schöne Dinge wieder möglich sein werden.