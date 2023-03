Peek & Cloppenburg Düsseldorf insolvent: Was passiert mit der Augsburger Filiale?

Schutzschirmverfahren

Der Modehändler Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf (P&C) hat beim Amtsgericht Düsseldorf ein Schutzschirmverfahren beantragt. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Alle 67 Filialen in Deutschland, darunter auch eine in Augsburg, sowie der Online-Shop sollen aber ohne Einschränkung geöffnet bleiben, heißt es.

P&C meldet massiven Umsatzeinbruch

Die Corona-Krise habe zu einem massiven Umsatzeinbruch geführt, der die Liquidität des Unternehmens sehr belastet habe. „Die Auswirkungen haben uns stark getroffen und einen dreistelligen Millionenverlust verursacht", sagte ein Unternehmensvertreter. Nun leide der Mode-Händler auch unter dem mauen Konsumverhalten der Verbraucher in Folge des russischen Überfalls auf die Ukraine.

Ist eine Schließung von Filialen geplant?

Der Modehändler hatte in der Pandemie seine Online-Aktivitäten stark ausgeweitet und dafür investiert. Die Strategie solle nun überdacht und angepasst werden. Der Geschäftsbetrieb laufe uneingeschränkt weiter. Eine Schließung von Filialen sei nach aktuellen Planungen nicht beabsichtigt. P&C-Geschäftsführer Thomas Freude sagte der „WirtschaftsWoche", das Unternehmen mit rund 6.800 Mitarbeitern werde bei seinen Filialen voraussichtlich ohne betriebsbedingte Kündigungen auskommen. Er rechne mit einem baldigen Abschluss des Schutzschirmverfahrens: „Wir gehen davon aus, dass wir das Verfahren spätestens Ende des Jahres über einen Insolvenzplan abschließen können."

Darin werde dann geregelt, welche Gläubiger zu welchen Zugeständnissen bereit sind, damit es für das Unternehmen weitergehen kann. Auch die Eigentümerfamilie habe „bereits grundsätzlich Unterstützung signalisiert". In einem Schutzschirmverfahren wird dem Management ein Sachwalter an die Seite gestellt. Als dieser sei der Jurist Horst Piepenburg vom Amtsgericht Düsseldorf eingesetzt worden. Sanierungsexperte Dirk Andres von der Kanzlei Andres Partner unterstütze die Geschäftsführung bei der Restrukturierung.