Patrizias  erwirbt französisches Logistikportfolio

PanEuropean, Patrizias Flagship Strategie unter den offenen, gemischten, Core-Fonds, hat vor kurzem in einer Off-Market Transaktion ein Portfolio mit drei Logistikobjekten in Frankreich erworben, die vollständig an Kühne & Nagel vermietet sind Durch den Erwerb des Logistikportfolios steigt das Fondsvolumen des Unternehmens auf 1 Milliarde Euro.

PanEuropean verwaltet ein gut diversifiziertes, stabiles Portfolio mit niedrigem Risikoprofil, einem Beleihungswert des Fonds unter 25 Prozent, einer Vollvermietung von 100 Prozent, einer Restlaufzeit der Mietverträge von durchschnittlich 8,8 Jahren und einer Fondsfinanzierung, die im Durchschnitt für 6,4 Jahre vollständig abgesichert ist. Die annualisierte 5-Jahres-Rendite des Fonds bis zum 30. September 2022 hat die entsprechende MSCI PEPFI-Benchmark um 15 Prozent übertroffen. PanEuropean wurde außerdem kürzlich mit 5 GRESB-Sternen für herausragende ESG-Leistungen ausgezeichnet und gehört damit zu den Spitzenreitern seiner Vergleichsgruppe in Punkto Nachhaltigkeit.

Das Unternehmen:

Patrizia, ein führender Partner für globale Real Assets erreicht mit der Patrizia PanEuropean Property Limited Partnership Brutto-Immobilienwert von rund 1 Milliarde Euro. PanEuropean erzielte diesen Meilenstein durch den Erwerb von drei Logistikimmobilien in Frankreich im Auftrag seiner institutionellen Kunden. Der offene, gemischte, Flagship Core-Fonds von Patrizia, hat kürzlich zwei Lagerhallen in Lyon und Straßburg von der internationalen Logistikgruppe Kühne & Nagel in einer Off-Market Transaktion erworben. Der Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Verkauf und die Rückmietung des 34000 Quadratmeter großen Portfolios, zu dem auch der neue französische Hauptsitz von Kühne & Nagel gehört, basiert auf einem sog. „grünen“ Mietvertrag mit einer Laufzeit von neun Jahren und berücksichtigt die Ziele der französischen Regierung zur Reduzierung des Energieverbrauchs.

Diese strategische Investition unterstreicht das Wachstum der Patrizia Flagship-Fonds Strategien. Das Erreichen einer kritischen Masse bei den Flagship Fonds wiederum stärkt die wiederkehrenden Erträge von Patrizia. Samy Bougandoura, Head of Transactions Patrizia France, meint dazu: „Trotz des derzeit schwierigen wirtschaftlichen Umfelds in Europa sind wir in der Lage, hochattraktive Objekte wie diese zu finden und zu akquirieren. Dafür kombinieren wir das Patrizia eigene Data-Intelligence Tool, die Logistics Impact Solution, mit unserer Expertise in ganz Europa. Wir erwarten eine anhaltend hohe Nachfrage nach Premium-Logistikimmobilien, zum Beispiel städtische Lager für Light Industrial, Kühllager und Umschlagslager, angetrieben von den globalen Megatrends wie E-Commerce, Urbanisierung und Digitalisierung.“

PanEuropean - der am längsten laufende offene Fonds in Kontinentaleuropa

Das erfahrene Fondsmanagementteam von PanEuropean, das bereits mehrere Konjunkturzyklen gemeistert hat, arbeitet unter dem Fund Director Flavio Casero, der seit 2004 für den Fonds verantwortlich ist. „In Zeiten der Pandemie und der aktuellen Marktunsicherheit haben wir uns auf Nachhaltigkeit, die Qualität der Mieter und die Zukunftsfähigkeit des Portfolios durch eine Mischung aus proaktiven Maßnahmen auf Objekt-Ebene und gezielten Akquisitionen und Verkäufen konzentriert. Gleichzeitig haben wir uns konsequent langfristige Kredite zu festen Konditionen gesichert. Deshalb konnte PanEuropean seit 2020 mehr als 320 Millionen Euro Eigenkapital einwerben und ist weiterhin für langfristige institutionelle Kapitalanleger interessant, ohne dass es ausstehende Rückzahlungswünsche gibt. Im Namen des gesamten Patrizia Teams möchten wir uns bei unseren Investoren für ihre verlässliche Unterstützung bedanken.“