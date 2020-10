PARIT: Wie sind KMUs in Sachen IT-Security positioniert?

Kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) in Deutschland sind mit ihren innovativen Produkten oft Weltmarktführer. Eine fortschrittliche IT schützt diese Unternehmen nicht nur vor Industriespionage, sondern gewährt ihnen intern Informationssicherheit. Auch die KMUs der Region, der kleine Mittelstand und Kleinkunde verzeichnen einen verstärkten Anspruch an die IT-Sicherheit, die vor Ausfällen oder Angriffen schützt. Wie die KMUs in der Region aufgestellt sind und welche Aspekte für einen echten Security-Mehrwert in der Digitalisierung von Nöten sind, das weiß Henning Krebel, Geschäftsführer des IT-Systemhaues PARIT.

IT-Security als Thema für kleine und mittelständische Unternehmen

„Ganze 2/3 der kleinen Unternehmen mit weltmarktführenden Patenten, der sogenannten Hidden Champions, sind seit vielen Jahren international führend und dennoch kennt man in der Öffentlichkeit ihre Namen kaum. Diese Unternehmen investieren in Forschung und Entwicklung, beschäftigen im Schnitt unter 2000 Mitarbeiter und setzen 900 Milliarden Euro um. Ich finde es nicht erstaunlich, dass die Politik in Deutschland als Schutz vor Industriespionage die Digitalisierung vorantreibt“, so der Geschäftsführer des Augsburger IT-Systemhauses. Im boomenden Markt der Digitalisierung sieht er IT-Security vor allem als gewichtiges Thema für kleine und mittelständische Unternehmen in Augsburg, als weiteren Schwerpunkt die Reduktion der IT-Kosten. „IT-Probleme kosten Unternehmen Zeit und Geld. Es gibt eine internationale Studie, die belegt, dass jeder Mitarbeiter in der Woche mit zwei IT-Problemen zu kämpfen hat und im Jahr bis zu zwei Wochen Arbeitszeit verliert.“ Viele kleinere Unternehmen in der Region sieht Krebel in der IT zwar ordentlich aufgestellt, allerdings fehle dort häufig die nötige Flexibilität oder die Ressourcen, um in Krisensituationen angemessen zu reagieren. Gerade bei Kleinkunden bis zu 50 Mitarbeitern sei für die IT oft ein Bekannter oder der Schwager zuständig. „Das gewährleistet natürlich kein konstantes Monitoring oder kontinuierliches Client Management“, so der IT-Experte.

Workshops und Schulungen des Personals als wichtiges Thema

Er verzeichnet unter seinen Kunden im Systemhaus PARIT eine verstärkte Nachfrage nach Managed Services, also nach IT-Dienstleistungen, die das Systemhaus PARIT remote anbietet. Neben der IT-Security fallen in den Themenbereich Sicherheit Datensicherheit, Backup-Leistungen, Firewall, das Monitoring oder das Disaster Recovery. „Da können wir mit unseren Experten ohne vor Ort zu sein gute Dienste leisten, Kosten sparen und professionell agieren.“ „Auch die Cloud ist im KMU angekommen“, betont der Geschäftsführer. „Microsoft 365 ist dort ein Thema“. Der Geschäftsführer bemerkt aber auch, dass Mitarbeiter gerade mit Cloud-Lösungen an ihre Grenzen stoßen, da seien Schulungen und Workshops des Personals ein dringliches Thema. „Eine Reduktion der IT-Kosten ist über ausgelagerte IT-Dienstleistungen über ein Full Service IT-Haus entspannt möglich – das ist vor allem für kleinere und mittlere Unternehmen sinnvoll und hilfreich“, betont Krebel. „Remote-Management beziehungsweise Fernwartung unterstützt oder erweitert die unternehmenseigenen IT-Mitarbeiter, garantiert flexibel Zeit- und Personal-Ressourcen sowie eine hochwertige Betreuung“. Das bedingt in der Regel einen reibungslosen Workflow und Mitarbeiter, die sich um ihren Aufgabenbereich kümmern und mit der digitalen Arbeitsumgebung zufrieden sind.

Verbesserung der digitalen Arbeitsumgebung von Nöten

„Um noch eine Zahl mit auf den Weg zu geben: 83 Prozent aller deutschen Mitarbeiter sind der Meinung, dass eine Verbesserung der digitalen Arbeitsumgebung von Nöten wäre. Vermutlich ist also in Sachen Technik und Digitalisierung in den Unternehmen doch noch etwas Luft nach oben. Unternehmen sollten die verbesserte Effizienz im Tagesgeschäft und die höhere Motivation der Mitarbeiter durch verbesserte IT-Abläufe nicht unterschätzen“, so Henning Krebel.