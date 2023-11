Oilinvest und Quantron wollen die wasserstoffbasierte Infrastruktur fördern

Ökosystem

Die Präsentation des wasserstoff-elektrischen QUANTRON QHM FCEV AERO Quelle: Quantron

Um eine wasserstoffbasierte Tankstelleninfrastruktur für die Versorgung von Brennstoffzellen-elektrischen schweren Lastwagen (FCEV) zu etablieren, unterzeichneten Oilinvest und die Quantron AG haben eine strategische Partnerschaftsvereinbarung. Daraus entstand ein Gemeinschaftsunternehmen unter dem Namen Hemtron mit einem Standort in Hamburg. Ziel ist es, die Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs in Europa anzutreiben.

Wachsende Versorgung von Wasserstofftankstellen

Die Tochtergesellschaften von Oilinvest betreiben rum 2.450 Tankstellen in Europa, mit Standorten in Deutschland unter der Marke Hem Tankstellen. Innerhalb Europas mit der Marke Tamoil vertreten. Gemeinsam soll eine Grundlage für die Verbreitung von emissionsfreien Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen geschaffen werden. Mit dem Start in Deutschland übernimmt Hemtron die Aufgabe, für ein stetiges Wachstum und die Versorgung mit Wasserstofftankstellen zu sorgen. Die Standorte sollen in der Nähe von Verkehrsknotenpunkten wie Logistikzentren oder Autobahnen gelegen sein.

Sowohl Quantron als auch Tamoil sind ein Teil der Gründungsmitglieder einer Allianz, mit dem Ziel eine europaweite Infrastruktur für die Betankung mit Wasserstoff aufzubauen. Dadurch soll eine breite Akzeptanz von umweltfreundlichen FCEV-Fahrzeugen ermöglicht werden

Grüner Wasserstoff als Alternative gegen steigende Kohlendioxidemissionen

Ahmed Elkerrami, der Chief Executive Officer der Oilinvest Group, erklärt, dass durch die Partnerschaft mit Quantron eine wirtschaftlich tragfähige Lösung geboten werden soll, die Kohlendioxidemissionen mit grünem Wasserstoff als Alternative auszugleichen. Weiter erklärt er, Initiativen zu bündeln, um den Anstieg von Projekten mit nicht-fossilen Brennstoffen sicherzustellen.

Auch Michael Perschke, der CEO der Quantron AG erklärte die Wasserstoff-Offensive als wichtigen Energieträger für die Zukunft. Dadurch kann die Dekarbonisierung im Schwerlastverkehr beschleunigt werden. Durch Kraftstoffkompetenz und die Mithilfe des Tankstellennetzes von Oilinvest soll ein Umstieg auf FCEV-Fahrzeuge erleichtert werden.

Zusammenarbeit mit weiteren Partnern

„Wir wollen einen Durchbruch bei Wasserstoff als Energieträger für den Schwerlastverkehr erreichen.“, sagt Andreas Haller, der Gründer und Vorstandsvorsitzender der Quantron AG. Auch die aktive Miteinbeziehung weiterer Partner aus Öl- und Energieunternehmen, sowie aus der Technologiebranche würde bei diesem Vorhaben im Raum stehen. Benötigt sei eine kritische Masse und das Zusammenkommen in Form von Hemtron sei ein Meilenstein, erklärt Haller.