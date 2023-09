Ocha-Ocha Gründer Christopher Gogolin: „Mein Start-up steht vor dem Ende“

Krisenmanagement

Archivbild. Der Gründer von Ocha-Ocha, Christopher Gogolin. Foto: Ocha-Ocha

Das Augsburger Start-up steht kurz vor der Insolvenz. Was kann Ocha-Ocha jetzt noch retten?

Seit einigen Jahren strauchelt Ocha-Ocha. Die Corona-Krise hat das Augsburger Start-up nur knapp überstanden. Nun steht das junge Unternehmen abermals kurz vor der Insolvenz. Noch rund ein Monat bleibt, um Ocha-Ocha zu retten. Deshalb greift Unternehmensgründer Cristopher Gogolin zu drastischen Maßnahmen.

So will Christopher Gogolin sein Start-up retten

Um Ocha-Ocha zu retten ist Gründer Christopher Gogolin bereit, einiges aufzugeben. In einem LinkedIn Post bietet er zwei Optionen an. Zum einen ist er bereit, 51 Prozent seiner Anteile von Ocha-Ocha zu verkaufen. Außerdem stellt er die Möglichkeit offen, seinen Posten als Geschäftsführer an einen Investor abzutreten. Als einzige Bedingung stellt er, dass die Getränke von Ocha-Ocha zuckerfrei und ungesüßt bleiben.

Weshalb ist Ocha-Ocha in die Krise geraten?

Aber weshalb ist das Augsburger Start-up überhaupt in Schieflage geraten? Die Energie-Krise, sowie die anhaltend hohe Inflation haben dafür gesorgt, dass die Marge kleiner geworden ist, erklärt Gogolin in seinem LinkedIn Post. Deshalb erwartet er 2023 ein Jahresdefizit von 40.000 Euro. Aktuell fehlt dem Unternehmen auch Wachstumskapital. Für einen langfristig-erfolgreichen Markteintritt im Handel kalkuliert Ocha-Ocha mit zusätzlichem Investitionen von 2,5 Millionen Euro.