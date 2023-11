Oberbürgermeisterin Eva Weber wirbt für die „Tempo30“-Initiative

Straßenverkehr

Oberbürgermeisterin Eva Weber wirbt für eine stärkere Geschwindigkeitsbegrenzung Quelle: Thomas Siepmann

Augsburg gilt als eine der sieben Gründungsstädte der Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeit“. Diese Initiative fordert seit ihrer Gründung im Jahr 2021 eine Änderung der Straßenverkehrsordnung, um unter anderem für mehr Entscheidungsfreiheit innerhalb der Kommunen zu sorgen. So sollen Ortschaften eigene Geschwindigkeitsbegrenzungen innerorts einrichten können. Mittlerweile sind mehr als 1000 Städte und Gemeinden sowie acht Landkreise ein Teil der initiative. Darunter insgesamt 280 Kommunen in Bayern.

Bangen um die Beschlüsse des Bundesrats

Bei der Sitzung des Bundesrats am Freitag, den 24. November sollen die bereits vom Bundestag verabschiedeten Änderungen am Straßenverkehrsgesetz sowie der Straßenverkehrsordnung beschlossen werden. Nun befürchten die rund 1000 Kommunen jedoch, dass sie Diskussion zu einer Blockade anstatt Ergebnissen führt und deshalb keine Änderungen beschlossen werden. „Dies wäre für Augsburg und die bayerischen Kommunen sicher der schlechteste Schritt“, schreibt die Oberbürgermeisterin Eva Weber in einem Schreiben an Ministerpräsident Markus Söder, in dem sie um weitere Unterstützung im Bundesrat wirbt. Weiter erklärt Weber, dass „während das neue StVG erstmals gesetzlich klarstellt, dass auch Belange des Umwelt- und Klimaschutzes, des Gesundheitsschutzes sowie der städtebaulichen Entwicklung straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen begründen können, nutze schon der vorgelegte Entwurf der StVO-Anpassung die eröffneten Spielräume bei weitem nicht aus.“ Die Initiative und Eva Weber bedauern dies aus der Sicht Augsburgs ausdrücklich. Trotzdem setzen sie sich weiterhin dafür ein, dass ein Beschluss für die Zukunft zusammenkommt.

Hintergründe der Diskussion

Die bestehende gesetzliche Bestimmung laut Straßenverkehrsordnung legt in der Regel eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde fest. Abgesehen von wenigen ausnahmen gilt dieser Richtwert seit 1957 für Kraftfahrzeuge. Nach einem Diskussionsprozess in den 1980-er Jahren wurde eine Einrichtung von ausgewählten Temp-30-Zonen eingerichtet. Seit dieser Einführung gibt es die Diskussion, diese Anordnung zu vereinfachen und die Regelgeschwindigkeit in Innenstädten auf 30 Kilometer pro Stunde herabzusetzen.