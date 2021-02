NGG fordert 1.200 Euro Kurzarbeitergeld für Gastronomie

Branchen in der Krise

In den Gaststätten der Region bleiben die Stühle oben. Ein existentielles Problem für Betreiber und Mitarbeiter. Foto: NGG

Für die Gastronomie und die Hotellerie ist in Augsburg noch kein Ende der Krise in Sicht. Ein existentielles Problem für Mitarbeiter, aber auch Geschäftsführer aus der Branche. Deshalb stellt NGG-Region Schwaben jetzt diese Forderungen an die Politik.