Neue Firmenzentrale? BMK zieht 2024 in den Walter Technology Campus

Standorteröffnung

Der BMK Firmensitz in Augsburg. Foto: BMK

Mit BMK hat die Walter Beteiligungen und Immobilien AG für den Walter Technology Campus Augsburg einen weiteren langfristigen Mieter gefunden. Auf dem ehemaligen Fujitsu-Werksgelände im Süden Augsburgs wird das Unternehmen einen zusätzlichen Standort beziehen. Vermietet werden über 20.000 Quadratmeter in einer der vier Schmetterlingshallen. In diesen war bis 2020 das ehemalige Computerwerk von Fujitsu Siemens untergebracht. Insofern gibt es für BMK hier bereits optimale Voraussetzungen für die Fertigung von Elektronikbaugruppen. In den kommenden Monaten erfolgen dafür Umbauarbeiten, während der Einzug in 2024 geplant ist.

Deshalb macht der zweite Standort in Augsburg für BMK Sinn

„Für uns bieten die modernen Flächen beste Bedingungen für unsere Anforderungen an die Infrastruktur im Bereich der Produktion von hochwertigen elektronischen Baugruppen. Wir haben auf diese Weise die Möglichkeit, unseren Wachstumskurs weiter fortzusetzen“, erklärt René Schmidt, Geschäftsführer der BMK Electronic Solutions GmbH. Die 1994 gegründete BMK – mit Hauptsitz in Augsburg – ist Anbieter von Electronic Engineering and Manufacturing Services (E2MS) für den kompletten Lebenszyklus von elektronischen Baugruppen. Das Dienstleitungsportfolio umfasst die Entwicklung, Fertigung und End-of-Life Management von Elektronikbaugruppen und Komplettgeräten.

Walter heißt BMK als neuen Mieter willkommen

Auch die Nähe der neuen Mietfläche zum Hauptsitz von BMK im Sigma Technopark Augsburg stelle einen entscheidenden Vorteil für Mitarbeitende und Unternehmen dar. Aber auch auf von Seiten des Vermieters zeigt sich Jürgen Kolper als Vorstand der Walter Beteiligungen und Immobilien AG sehr zufrieden: „Wir kommen immer weiter voran mit unserem Konzept, den WALTER Technology Campus Augsburg zu einem neuen Zentrum für digitale Technologie und wissenschaftliche Forschung zu entwickeln. BMK passt hervorragend in diese zukunftsweisenden Planungen. Mit dem digitalen Finanzdienstleister FNZ und dem Produktionsnetzwerk Künstliche Intelligenz der Universität Augsburg wird unser Partnernetzwerk an diesem Standort ideal ergänzt.“

Nächster Mieter-Deal für den High-Tech-Campus bahnt sich an

Zusammen mit dem benachbarten Walter Innovation Campus Augsburg will die Immobilienfirma zwischen Messe Augsburg und der Universität Augsburg entlang der B17 ein neues urbanes Quartier mit einem modernen Wissens- und Technologie-Hub schaffen. Derzeit gebe es bereits Gespräche mit weiteren Interessenten für Flächen im WalterTechnology Campus Augsburg.