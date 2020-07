MVV Industriepark Gersthofen digitalisiert Azubi Recruiting

Die Erwartungen des Veranstalters MVV an die Besucherzahl wurden übertroffen: Mehr als 200 Schüler und ihre Eltern kamen am vergangenen Dienstag zum Ausbildungsabend im Industriepark Gersthofen. „Ich freue mich sehr, dass wir trotz Maske und Abstand so viele interessierte und sehr disziplinierte Gäste begrüßen durften“, erklärte Geschäftsführer Holger Amberg. Die Besucher konnten sich an Info-Ständen im Innenhof des Industrieparks bei den Ausbildern sowie den Azubis über die neun Ausbildungsberufe informieren, die die Standortbetreibergesellschaft MVV realisiert. Für den Ausbildungsabend wurde dabei ein völlig neues Konzept entwickelt, mit dem die Abstände eingehalten und trotzdem viele Informationen persönlich ausgetauscht werden konnten, erklärte das Unternehmen.

MVV arbeitet mit Live-Chats

Eine weitere Möglichkeit zur Information über die Ausbildung entwickelte MVV für Schulabgänger digital. Dieses Werkzeug feiert in diesem Jahr Premiere. Denn auf der neu geschaffenen virtuellen Messe stehen die Ausbilder für ein persönliches Gespräch und für Fragen zur Verfügung – dies jedoch nicht in persona. Die Kommunikation kann wahlweise über Chat, Telefon oder Videogespräche erfolgen.

Über MVV

Die MVV Industriepark Gersthofen GmbH ist Standortbetreiber des Industrieparks Gersthofen und agiert im Bereich von Dienstleistungen für die Prozessindustrie. Zu den Kernkompetenzen der rund 200 Mitarbeiter gehören die Energie- und Medienversorgung, Infrastrukturleistungen sowie Services in den Bereichen Sicherheit und Umwelt. Die MVV Industriepark Gersthofen GmbH ist ein Tochterunternehmen der börsennotierten MVV-Gruppe mit Hauptsitz in Mannheim. Das Unternehmen zählt mit rund 100 Auszubildenden zu den größten Ausbildungsbetrieben im Landkreis Augsburg. Die Ausbildung bei MVV erfolgt bedarfsgerecht und habe die Nachwuchssicherung der im Industriepark angesiedelten Unternehmen zum Ziel.