Messe Augsburg setzt mit neuem Caterer „Die Tafeldecker“ weiterhin auf Regionalität

Zusammenarbeit

Archivbild. Die Messe Augsburg von außen. Foto: B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN

Ab Jahresbeginn 2023 übernehmen „Die Tafeldecker“ das Catering am Messeplatz: das regionale Unternehmen, das drei Restaurants, einen Catering-Service sowie eine Kochschule betreibt, kümmert sich ab dem neuen Jahr um das leibliche Wohl an der Messe Augsburg. Auf welche Spezialitäten sich die regionalen und internationalen Messegäste freuen dürfen.

Mit den Tafeldeckern verfügt der Messeplatz ab Januar 2023 über einen professionellen Gastronomie-Servicepartner an der Messe Augsburg. „Die Tafeldecker“ gibt es seit 2016 in der Fuggerei in Augsburg, der ältesten Sozialsiedlung der Welt. Laut der Messe Augsburg machen die gemeinsame Leidenschaft für guten Service und das eigene Gewerbe die Tafeldecker und die Messe Augsburg zu einem hervorragenden Partner.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Bayerisch-Schwäbische Spezialitäten für internationale Messegäste

Ausschlaggebend für die Wahl der Tafeldecker als Catering am Messeplatz, waren die Regionalität und Qualität des Restaurants. Hierbei werden regionale Schmankerl, modernisiert und unter dem Namen bayerisch-schwäbische Tapas von den Köchen der Tafeldecker zukünftig an der Messe Augsburg zu Tisch gebracht. Dazu kommen auch ausgewählte internationale Spezialitäten, die von den Tafledeckern „eingebayert“ wurden. Gemeinsam mit der Messe Augsburg legen die Tafeldecker auch direkt bei den ersten Veranstaltungen im neuen Jahr los: Besucher und Aussteller von nah und fern können dort die bayerisch-schwäbischen Gerichte probieren.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Zusammenarbeit zwischen Messe und Tafeldeckern verbindet Regionales mit Internationalem

Lorenz A. Rau, Geschäftsführer der Messe Augsburg zeigt sich erfreut über die neue Zusammenarbeit: „Mit den Tafeldeckern haben wir einen Catering-Partner gefunden, der unsere Ansprüche und die unserer Kunden hervorragend abzudecken versteht. Die Qualität und Serviceorientierung unseres neuen Partners, kombiniert mit seinem einzigartigen Konzept, haben uns von Anfang an überzeugt.“ Dem könnte auch der Inhaber der Tafeldecker, Toni Ludwig, zustimmen: „Wir freuen uns, dass wir ein weiteres Mal unser Portfolio erweitern können – und mit der Messe Augsburg einen Partner gefunden haben, der nicht nur regional so verwurzelt ist wie wir, sondern mit dem wir regionale und internationale Besucher mit Leidenschaft und Erfahrung kulinarisch verwöhnen dürfen.“