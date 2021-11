Markus Söder wartet nicht ab und verschärft in Bayern

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder kritisiert die aktuelle Corona-Politik des Bundes. „Wegducken hilft nicht, Bund und Länder müssen zusammen entschieden handeln, wir brauchen einen Schulterschluss", forderte Söder in München vor einer Haushalts-Kabinettsklausur. Der CSU-Chef zeigt sich angesichts der steigenden Inzidenzen besorgt. Ohne ein weitreichenderes Maßnahmenpaket lasse sich die derzeitige Entwicklung nicht mehr umkehren.

Für Bayern kündigte Söder daher ab Dienstag Verschärfungen an. So solle dann in der gesamten Gastronomie und in Hotels die 2G-Regel gelten. Nur nochfür Geimpfte und Genesene ist der Zugang dann möglich. Außerdem werde Bayern die Booster-impfung fünf Monate nach der Zweitimpfung ermöglichen, sagte Söder. Hier trage seine Landesregierung das Rechtsrisiko, bis der Bund nachziehe.

Aufgrund seiner Entschlossenheit in Bezug auf schärfere Corona-Maßnahmen, ist er unser Gewinner des Tages.