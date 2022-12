Markus Kellermann als Träger des Technology Fast 50 Awards

Gewinner des Tages

Markus Kellermann ist Geschäftsführer der Agentur xpose360 aus Augsburg. Foto: xpose360

Bereits zum fünften Mal kann xpose360-Geschäftsführer Markus Kellermann seinem Team die gute Nachricht überbringen. Denn nach den siegreichen Jahren 2016, 2017, 2018 und 2021 ist die Agentur nun abermals mit dem Deloitte Technology Fast 50 Award ausgezeichnet worden. Mit dem Award werden Unternehmen prämiert, welche in den vergangenen vier Geschäftsjahren ein prozentual überdurchschnittliches Wachstum verzeichnen konnten. Diesen Preis hat sich Kellermann und sein Team nun zum Anlass genommen, zu weiterem Wachstum in den kommenden Geschäftsjahren zu inspirieren.

„Trotz der aktuell schwierigen Marktlage arbeiten wir bei der xpose360 kontinuierlich am Ausbau unserer Marktanteile. Speziell im derzeitigen Wirtschaftsklima ist es uns eine Ehre, mit dem prestigeträchtigen Deloitte Technology Fast 50-Award ausgezeichnet zu werden", sagt Markus Kellermann, Geschäftsführer der xpose360 und ergänzt: „Wir haben in den letzten Jahren die Position der xpose360 deutlich gestärkt, indem wir kontinuierlich in unsere Kolleg:innen investiert und unseren Kund:innen für ihre komplexen Anforderungen hervorragende Marketinglösungen und Services angeboten haben. Der Deloitte Technology Fast 50-Award bestätigt unseren Erfolg und verdeutlicht die Wachstumsmöglichkeiten und Potentiale für die nächsten Jahre."

Markus Kellermann, man kann Ihnen nur gratulieren. Ein starkes Wachstumsjahr hat schon so manches Unternehmen hingelegt. Auch zwei starke Jahre sind erfreulicherweise öfter zu lesen. Aber gleich für fünf überdurchschnittliche Jahre ausgezeichnet zu werden, kommt doch eher selten vor. Schwaben will Spitzenreiter in vielen Branchen sein. Es braucht mehr Unternehmer wie Sie, die die Region genau dazu machen.

Deshalb ist Markus Kellermann der Gewinner des Tages.