Maison Viktoria: Neues Hotel eröffnet in Augsburg

Augsburgs Stadtbild ist geprägt von den Fuggern und der Renaissance. Darin fügt sich nun das Maison Viktoria als ein französisch gestaltetes Hotel ein. Dabei soll die Beherbergungsstätte insbesondere für Reisende interessant sein. Die neuesten Räumlichkeiten der G&S Hotelbetriebs GmbH befinden sich am Hauptbahnhof Augsburg. Das neue Gebäude erfreut Heiko Grote, Geschäftsführer der G&S Hotelbetriebs GmbH, auf persönlicher Ebene: „Augsburg ist meine Herzensstadt. Umso mehr freue ich mich, an diesem Standort ein weiteres Hoteljuwel in unserem Portfolio begrüßen zu dürfen. Das Maison Viktoria wird stil- und qualitätsbewusste Gäste mit seinem individuellen Charme bezaubern.“

Das Hotel beinhaltet 28 Zimmer, die zu unterschiedlichen Preisen buchbar sind. Die Farbgebung der Inneneinrichtung reiche von „Merlot“ bis zu „Forest Green“. Damit möchten die Inhaber eine Hommage an die Kulisse eines französischen Filmklassiker der 1960er Jahre richten. Boxspringbetten, samtbezogene Kopfkissen, Klimaanlagen, Minibars und Smart TVs sollen eine moderne Zimmerausstattung gewährleisten. Bäder verfügen über Dusche, Badewanne, Föhn und Kosmetikprodukte. Darüber hinaus ist die Buchung von Fahrrädern, Babywägen, Lesebrillen, Ladegeräten und Wärmflaschen möglich.

Modern ausgestattes Doppelbettzimmer der Maison Viktoria. Foto: Maison Viktoria

Mit diesem Sprichwort wirbt das Hotel in einer eigenen Pressemitteilung für sein kulinarisches Angebot. Für einen gelungen Start in den Tag soll das Frühstücksbuffet reichhaltig in einem Bistro-Ambiente aufbereitet werden. Gäste können sich zudem jederzeit an einer Kaffeemaschine selbst versorgen. Durch die zentrale Lage ergeben sich außerdem viele Möglichkeiten für einen Restaurantbesuch in der Innenstadt Augsburgs, heißt es.

Die Frühstücktheke der Maison Viktoria soll einen guten Start in den Tag ermöglichen. Foto: Maison Viktoria

Die Betreiber definieren sich klar darin, welche Außenwahrnehmung Maison Viktoria genießen soll. Rosa da Silva, Operations Manager und Prokuristin der G&S Hotelbetriebs GmbH, lädt hierzu wohlwollend ein: „Maison bedeutet auf Deutsch ganz einfach Haus. Es ist kein Palast und auch kein riesiger Hotelkomplex, sondern ein Ort zum Ankommen und Wohlfühlen, ein Platz der Geborgenheit. Genau das wollen wir für unsere Gäste sein. Das Ambiente ist persönlich, mit liebevoll eingerichteten Räumen. Und ebenso halten wir es mit dem Service: individuell, zuvorkommend und unaufdringlich. Ganz wie zu Hause kann der Gast hier einfach loslassen und sich entspannen.“