Landkreis Günzburg: Rund 6 Mio. Euro für Baumaßnahmen

Der Landkreis Günzburg, die Städte Burgau, Günzburg und Thannhausen, die Gemeinden Kötz und Röfingen sowie der Schulverband Thannhausen erhalten Zuweisungen für kommunale Hochbaumaßnahmen in Höhe von insgesamt 5.801.000 Euro. Dies teilte der Landtagsabgeordnete Alfred Sauter, CSU, mit.

Mittel auf neuem Rekordniveau

Der Freistaat Bayern hat mit Blick auf den weiterhin hohen Investitionsbedarf der Kommunen insbesondere im Bereich der Schulen und Kindertageseinrichtungen die Mittel auf ein neues Rekordniveau angehoben. „Im Jahr 2020 steigen die Finanzausgleichsleistungen insgesamt auf über 10 Milliarden Euro und erreichen damit erneut ein Rekordvolumen. So wurde beispielsweise der Haushaltsansatz für die Förderung kommunaler Hochbaumaßnahmen in 2020 um 50 Millionen Euro auf insgesamt 600 Millionen Euro erhöht“, betont Alfred Sauter.

Freistaat als verlässlicher Partner

„Die kommunale Hochbauförderung wird weiterhin auf außerordentlich hohem Niveau fortgeführt. Für die Kommunen ist diese Förderung des Freistaats ein wichtiger Baustein für eine ausgewogene Infrastruktur. Egal ob Neubau-, Umbau- oder Erweiterungsmaßnahmen – ohne diese zusätzlichen Mittel wären viele wichtige Projekte vor Ort nicht umsetzbar“ ergänzt Alfred Sauter.

Diese verschiedenen Projekte werden gefördert

1,78 Millionen Euro erhält der Landkreis Günzburg für die Generalsanierung und den Umbau des Simpert-Kraemer-Gymnasiums in Krumbach. 2,3 Millionen Euro dienen der Erweiterung und Sanierung des Dossenberger-Gymnasiums in Günzburg. Die Stadt Burgau kann sich über 50.000 Euro für die Erweiterung der Kindertagesstätte Mindelzwerge sowie über 150.000 Euro für den Umbau und die Erweiterung der Kindertagesstätte Purzelbaum in Unterknöringen freuen. Mit einem Baukostenzuschuss in Höhe von 70.000 Euro unterstützt der Freistaat Bayern die Stadt Günzburg beim Umbau und der Erweiterung des evangelischen Reggio-Kinderhauses. Eine Förderung in Höhe von 350.000 Euro erhält die Stadt Thannhausen für den Erwerb und den Umbau des Schullandheims zu einer Kindertagesstätte. Die Gemeinde Kötz bekommt 350.000 Euro für den Neubau der Kindertagesstätte St. Nikolaus in Kleinkötz und 250.000 Euro für den Neubau eines Kinderhortes in Großkötz. 57.000 Euro erhält die Gemeinde Röfingen für die Erweiterung des Kindergartens Roßhaupten. Eine Förderung in Höhe von 444.000 Euro bekommt der Schulverband Thannhausen für die Generalsanierung der Dreifachsporthalle in Thannhausen.