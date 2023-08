KulturIndex erwartet Verschlechterung der der Kreativ- und Kulturwirtschaft in Augsburg

Analyse

Die vollständige Analyse des KulturIndexes, der ein Bild von der Kultur- und Kreativwirtschaft in Schwaben zeigen soll, wird Anfang des kommenden Jahres zum ersten Mal veröffentlicht. Hauptgeschäftsführer der vbw, Bertram Brossardt, erklärt: „Erste Ergebnisse unseres KreativIndex zeigen schon jetzt: Knapp jeder dritte der befragten Experten bewertet die aktuelle Geschäftslage der Augsburger Branche als schlecht. Zwei von drei erwarten eine Verschlechterung der Geschäftslage im Laufe der nächsten zwölf Monate. Ein Drittel rechnet mit einer gleich bleibenden Geschäftslage, mit einer Verbesserung rechnet dagegen niemand. Das ist ein alarmierendes Signal.“

Was zeigt der KreativIndex?

Der KreativIndex wird ab dem kommenden Jahr jährlich errechnet und setzt sich aus drei Teilindizes ab. Neben der Einschätzung von Branchenexperten werden aktuelle Beschäftigungszahlen einbezogen und die mediale Wahrnehmung der Kultur- und Kreativwirtschaft analysiert. Diese ist mit einer jährlichen Wertschöpfung von über 20 Milliarden Euro ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für den Freistaat. Sie setzt sich aus den Einzelbranchen Architektur, Kunstmarkt, Buchbranche, darstellende Kunst, Designwirtschaft, Filmwirtschaft, Musikmarkt, Presse, Rundfunk und Fernsehen, Software- und Games-Industrie sowie der Werbebranche zusammen.

Fachkräftemangel auch in der Kultur- und Kreativwirtschaft ein Thema

Als besonders wichtig für den zukünftigen Erfolg der Kultur- und Kreativwirtschaft sehen die befragten Experten das Thema Bildung und Fachkräfte. „Der Mangel an Fachkräften ist gerade für die Kultur- und Kreativwirtschaft in Augsburg eine gewaltige Herausforderung. Fast zwei Drittel der Befragten wünschen sich Unterstützung von der Politik für eine Fachkräfteoffensive in ihrer Branche. 80 Prozent geben ferner an, dass sie einen hohen oder sehr hohen Unterstützungsbedarf von der Politik beim Ausbau von Förderstrukturen sehen. Über 60 Prozent wünschen sich eine Verbesserung bei einer leistungsfähigen, flächendeckenden Digital- und Verkehrsinfrastruktur. Einfachere Verwaltungsprozesse sind für die Hälfte der Befragten ein wichtiger Hebel, bei dem wir ansetzen müssen“, erklärt Carola Kupfer, Präsidentin des BLVKK.

Brossardt stellt abschließend klar: „Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist Treiber für neue Technologien und Innovationen sowie Träger von Ideen und Wertvorstellungen und daher ein wichtiger Standortfaktor. Deshalb wollen wir mit unserem KreativIndex eine transparente Bewertungsgrundlage der ökonomischen Situation der Kultur- und Kreativwirtschaft im Freistaat und in Augsburg schaffen. Nur so können wir die richtigen Maßnahmen definieren, um ihre Zukunftsfähigkeit zu sichern.“