Kliniken in Schwaben beteiligen sich am bundesweiten Protesttag

Demonstration

Auch das BKH Günzburg beteiligte sich am bundesweiten Protesttag. Foto: Bezirkskliniken Schwaben

„Wir stehen vor einer großen Pleitewelle“, sagt der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG), Roland Engehausen, über die Lage der Krankenhäuser in ganz Deutschland. Ein Inflationsausgleich durch Bundesgesetze derzeit seien derzeit verwehrt, kreidet er an. Die Bundesregierung spreche selbst davon, dass jedes vierte Krankenhaus vor einer Insolvenz stehe. „Die Versorgungssicherheit und die Beschäftigungssicherheit stehen damit auf dem Spiel,“ sagt Roland Engehausen und ergänzt: „Wir sind extrem frustriert, dass alle unsere Defizit-Berechnungen bestätigt werden, aber die Arbeit in den Krankenhäusern offenbar in der Bundespolitik nicht mal mehr einen Inflationsausgleich wert ist.“

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Diese Forderungen erhebt die Deutsche Krankenhausgesellschaft

„Wir wollen nicht um Hilfsfonds betteln, sondern benötigen einen Inflationsausgleich, um die enorm gestiegen Sachkosten und die berechtigten Gehaltsentwicklungen der Beschäftigten in den Kliniken bezahlen zu können“, erläutert Roland Engehausen. Der Geschäftsführer des Marburger Bundes Bayern, Klaus-Martin Bauer, macht deutlich: „Die Ärztinnen und Ärzte erwarten, ebenso wie alle anderen Berufsgruppen an den Kliniken, einen vollen Inflationsausgleich und werden dafür auch erneut auf die Straße gehen, wenn es nötig ist. Die Kliniken müssen mit den hierfür nötigen Mitteln ausgestattet werden. Dies darf nicht durch den Bund verhindert werden. Aber auch die Länder sind in der Pflicht. Es darf nicht vergessen werden, dass die Bundesländer gesetzlich dazu verpflichtet sind, die Investitionskosten der Kliniken vollständig zu tragen.“ Auch der ver.di-Landesbezirk Bayern drängt auf einen fairen Inflationsausgleich für die Krankenhäuser, damit die Arbeits- und Einkommensbedingungen nicht weiter unter Druck geraten. Der für Gesundheit und Soziale Dienste zuständige Landesfachbereichsleiter Dr. Robert Hinke erklärt: „Die Krankenhausfinanzierung muss sich am Bedarf orientieren. Wenn die Sachkosten steigen, müssen die finanziellen Mehrbelastungen ausgeglichen werden. Die Finanzierung für die notwendigen Personal- und Sachkosten muss gesichert werden, weil ansonsten der akute Spardruck in den Kliniken den enormen ökonomischen Druck auf die Belegschaften weiter verstärkt. Diese Spirale verschärft sich, auch auf Kosten der Versorgungssicherheit der Bürgerinnen und Bürger wie auch und Patientinnen und Patienten.“

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Fachkräftemangel macht Krankenhäusern zu schaffen

Seit Jahren steht der Fachkräftemangel in der Pflege im besonderen Fokus der gesundheitspolitischen Probleme. Georg Sigl-Lehner, Präsident der Vereinigung der Pflegenden in Bayern (VdPB) betont: „Der Fachkräftemangel gerade in der Pflege ist hinlänglich bekannt und trifft auch die Krankenhäuser mit voller Wucht. Seit Jahren erleben wir, dass den politischen Worten und Gesten oft keine Taten folgen. Der fehlende Inflationsausgleich in den Krankenhäusern wird die Belastungssituation der Pflegenden im Krankenhaus weiter verschärfen und für nötige Maßnahmen fehlt das Geld. Ohne eine faire Finanzierung wird auch keine gute pflegerische Leistung in den Kliniken möglich sein.“

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Kliniken in der Region beteiligen sich am Protesttag

Bayerns Krankenhausgesellschaft, der Marburger Bund Bayern, ver.di Bayern und die Vereinigung der Pflegenden in Bayern unterstützen gemeinsam den großen bundesweiten Protesttag in Berlin. Im gesamten Freistaat beteiligen sich diverse Krankenhäuser mit aktiven Mittagspausen, Unterschriftensammlungen und weiteren Aktionen. Es herrsche absolute „Alarmstufe Rot“, was einige Kliniken nachts auch mit rot angeleuchteten Gebäuden sichtbar zeigen.

Behandlungen und Operationen werden dennoch wie geplant durchgeführt, die Notaufnahmen sind wie gewohnt rund um die Uhr offen für Notfälle und Menschen, die einer dringenden Behandlung bedürfen.