Klassik Radio zieht in die Augsburger Innenstadt

Die ehemaligen Verwaltungsräumlichkeiten im 35. Stock des Mediatowers Augsburg sind mittlerweile geräumt. Die neuen Studios sowie Büroräume für derzeit rund 70 Mitarbeiter in der Fuggerstraße 12 mitten in Augsburgs Innenstadt bereits bezogen. Eine komplett neue Sendetechnik und Playout-Architektur sorgen erstmals in der Geschichte von Klassik Radio dafür, dass der größte Klassik-Sender der EU nun live und „Made in Bavaria“ sendet. Trotz vielfacher Angebote aus den Medienmetropolen Berlin und Hamburg fiel die Entscheidung zugunsten der schwäbischen Metropole aus.

Der neue Haupsitz von Klassik Radio in der Augsburger Fuggerstraße 12. Foto: B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN

Ministerpräsident Dr. Markus Söder begrüßt den Umzug und weist auf die medienpolitische Bedeutung hin: „Das ist ein kraftvoller Paukenschlag für die Medienlandschaft in Bayern. Einer der weltweit stärksten Klassik-Sender, der schon ein Standbein in Augsburg hatte, legt ein klares Bekenntnis zum Standort ab und unterstreicht dessen Attraktivität. Bayern als eine Top-Adresse für Medienunternehmen wird damit aufgewertet.“

Für CEO Ulrich R.J. Kubak, selbst gebürtiger Augsburger, ist der Umzug eine bewusste Standortentscheidung: „Wir wollen den Wirtschafts- und Medienstandort Augsburg und damit Bayern wesentlich stärken. Zukünftig wird aus dem Stadtzentrum Augsburgs heraus unser Programm Millionen Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz viel Freude und Genuss bereiten“.

Den neue Firmen-Hauptsitz im historischen Gebäude des ehemaligen Stadtarchivs erwarb eine Gesellschaft der Klassik Radio AG. Über drei Jahre wurde es nach modernen Standards sowie Anforderungen des Denkmalschutzes saniert. Das neue Headquarter bietet Platz für rund 100 Mitarbeitende. Digitale Ausstattung für flexibles Arbeiten und eine komplett neue Sendetechnik sollen moderne Arbeitsplätze schaffen. Diese sorgen dafür, dass Klassik Radio via UKW, DAB+ sowie per Streaming weltweit gehört werden kann.