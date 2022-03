Jäcklin: Staat kauft lieber China-Masken als „made in Germany"

Aiwanger besucht FFP2-Maskenhersteller in Augsburg

Julia Jäcklin produziert FFP2-Masken in Augsburg.

Der Staat hat die Produktion von FFP2-Masken in Deutschland gefördert. Doch nun vergibt er kaum Aufträge an heimische Hersteller. Die Lage ist daher auch bei Jäcklin dramatisch. Was der Augsburger Maskenhersteller von der Politik fordert.