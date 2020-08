International School Augsburg setzt auf neues Corona-Testverfahren

An der Internationalen Schule Augsburg (ISA) in Gersthofen haben sich bereits vor dem offiziellen Schulstart einige Schüler, Eltern und Lehrer eingefunden. Diese sind jedoch nicht für den Unterricht vor Ort, sondern für den Probelauf eines COVID 19-Tests. „Wir wollen am 1. Schultag einen reibungslosen Ablauf gewährleisten“, erklärt Marcus Wagner, Vorstandsmitglied der internationalen Schule. Anders als die übrigen Augsburger Schulen startet die ISA bereits zum 1. September in den Unterricht. Nach Möglichkeit sollen dann alle 350 Schüler wieder am Präsenzunterricht teilnehmen können. Zu diesem Zweck wurde beispielsweise die Turnhalle umgewidmet und dient bis auf Weiteres als Erweiterung der Schulkantine. In den Klassenzimmern und den Pausenräumen werde auf die Einhaltung des Mindestabstands geachtet. Ein Hygienekonzept soll Schülern und Lehrern helfen sich vor COVID-19 zu schützen.

Gurgeltests sollen Durchführung vereinfachen

Darüber hinaus möchte die Schulleitung ihren Schützlingen einen besonderen Service bieten: Kostenlose und freiwillige Corona-Tests sollen die Schutzmaßnahmen flankieren. Dabei setzt die Schule auf ein besonders modernes Verfahren. Statt des üblichen Rachenabstrichs soll durch ein Gurgelverfahren getestet werden. Letzteres wird von dem renommierten Labor Synlab durchgeführt.

Verfahren soll effizient und zielführend sein

Studien belegen, dass dieses Verfahren durchaus effizient und zielführend ist. Um sicher zu gehen, werden aber die Lehrer parallel mit dem Abstrich-Verfahren getestet. So kann man feststellen, wie erfolgreich das neue Verfahren ist. Leichter zu handhaben für die Testpersonen ist es auf jeden Fall. Das Gurgeln einer Salzlösung ist für die Schüler wesentlich besser zu bewerkstelligen als der teilweise unangenehme Rachen- und Nasenabstrich.

Angenehme und sorgenfreie Rückkehr für Schüler

„Wir haben bereits vor den Sommerferien an Konzepten für eine möglichst schnelles und einfach umzusetzendes Testverfahren gearbeitet und freuen uns in SYNLAB einen Partner gefunden zu haben, der mit uns gemeinsam dieses Ziel umsetzt“, betont Wagner „Wir wollen unseren Schülerinnen und Schülern eine möglichst angenehme und sorgenfreie Rückkehr in die Schule bieten und eine Corona-bedingte Schließung vermeiden.“