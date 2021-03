Impfungen mit AstraZeneca bis auf Weiteres in Augsburg ausgesetzt

Aufgrund einer aktuellen Empfehlung des Paul-Ehrlich-Institus setzt die Bundesregierung die Corona-Impfungen mit AstraZeneca vorsorglich aus. Nach neuen Meldungen mit Hirnvenen-Thrombosen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung in Deutschland und Europa, hält das Paul-Ehrlich-Institut weitere Untersuchungen für notwendig. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA wird entscheiden, ob und wie sich die neuen Erkenntnisse auf die Zulassung des Impfstoffes auswirken.

Impfungen im Landkreis Augsburg gestoppt

Damit sind die Impfungen mit AstraZeneca ab sofort und bis auf Weiteres auch im Landkreis Augsburg ausgesetzt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. „Wir stoppen die Impfung im Landkreis Augsburg mit sofortiger Wirkung und werden versuchen, alle Personen, die in den nächsten zwei Tagen Impftermine vereinbart haben und für die AstraZeneca vorgesehen war, über die Stornierung ihres Termins zu informieren“, erklärt Landrat Martin Sailer.

Bekommen die Betroffenen einen Ersatzimpfstoff?

Personen, die am 15. März noch ihre Impfung erhalten hätten, wurden nach Hause geschickt, sobald die Meldung bekannt war. Neue Termine für eine Erst- und Zweitimpfung mit AstraZeneca werden bis auf Weiteres nicht mehr vereinbart. Die bereits vereinbarten Termine in den nächsten Tagen werden storniert. Personen, die für eine Impfung mit AstraZeneca vorgesehen waren, können damit bis auf Weiteres nicht geimpft werden und werden vom Landratsamt Augsburg gebeten, nicht in die Impfzentren zu kommen. Die Betroffenen werden über den Ausfall der Termine informiert. Ersatzimpfungen mit anderen Impfstoffen sind für die betroffenen Personen aktuell nicht möglich, da der momentan verfügbare Impfstoff bereits für andere Impftermine fest verplant ist

AstraZeneca: So geht es nun weiter

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) teilt mit, dass bislang keinerlei Hinweise darüber vorliegen, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und dem Auftreten von Blutgerinnseln gebe. Es gilt, die weiteren Untersuchungen abzuwarten, um genau einschätzen zu können, ob mögliche Folgen nach Impfungen bestehen und welche Auswirkungen dies auf die weiteren Planungen im Landkreis hat.