Impfpflicht könnte Augsburger Unternehmen vor Probleme stellen

Weil die Impfbeteiligung zu gering ausfiel, gelten in Bayerisch-Schwaben wieder verschärfte Maßnahmen. Das Ziel der Herdenimmunität scheint aufgrund von fehlender Bereitschaft unter den Bürgern über den aktuellen Weg unerreichbar. Lange war eine bundesweite Impfpflicht ein Tabu-Thema. Doch die momentane Lage befeuert die Debatte um politisch angeordnete Impfungen. Dabei wirft insbesondere die Umsetzung in der Praxis Fragen auf. In Augsburger Betrieben könnten dadurch Kontrollen notwendig werden.

Grundsätzlich gilt noch, dass Arbeitgeber kein Recht haben, sich den Impfstatus ihrer Mitarbeiter einzuholen. Außerdem fehlt es in Deutschland an einem zentralen Impfregister, wodurch sich Überprüfungen erschweren. Weil die derzeitigen Impfstoffe aber auch eine Auffrischung benötigen, würden einmalige Kontrollen auch nicht genügen. Für Impfverweigerer ist aber auch ein Verlust des Krankenversicherungsschutzes denkbar. Es müsste also nicht nur eine Rechtsgrundlage für die Impfpflicht geschaffen werden, sondern auch für Unternehmen wie in Augsburg eine Anwendungspraxis. Der bürokratische Umgang mit vorhandenem Personal und Bewerbern ist für dieses Szenario noch ungewiss. Es stellt sich unter anderem die Frage, ob Ungeimpfte dann sogar suspendiert oder freigestellt werden dürfen.

Ebenso offen ist, ob es überhaupt zu diesem Szenario kommt. Selbst unter Verantwortungsträgern in der Politik herrscht Uneinigkeit. Einerseits positioniert sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder auf Twitter deutlich: „Nur eine allgemeine Impfpflicht kann die Corona-Dauerschleife beenden und gesellschaftlichen Frieden schaffen.“ Andererseits sieht Deutschlands Gesundheitsminister Jens Spahn darin keine Lösung: „Sie löst unser akutes aktuelles Problem nicht. Wir brechen diese Welle nicht mit einer verpflichtenden Impfung. Die Wirkung käme viel zu spät.“ Das zeigt wie kontrovers die Thematik sich gestaltet. So ungewiss wie die Durchführung, ist also auch die Entscheidung für oder gegen einen Zwangsschutz für die Bevölkerung.

Aus juristischer Sicht ist zu klären, ob eine Impfpflicht verhältnismäßig wäre. Damit würde nämlich ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit erfolgen. Die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern könnte dafür ausreichen. Im Infektionsschutzgesetz ist diese Möglichkeit geregelt. Von 1959 bis 1983 wurde sie gegen Pocken angewendet. Seit dem vergangenen Jahr gilt sie zudem für Masern bei schulpflichtigen Kindern und betreuendem Personal. Das aktuelle Meinungsbild tendiert daher zu einer rechtlichen Durchführbarkeit.