Im Stadtplanungsamt Augsburg gibt es nun zwei Amtsleiter

Personalwechsel

Tobias Häberle und Ulf Gnauert-Jende sind die neuen Amtsleiter im Stadtplanungsamt Augsburg.

Anfang Oktober ist Gregor Spielberger aus seinem aktiven Dienst als Amtsleiter im Stadtplanungsamt Augsburg ausgeschieden. Seit 2018 war er in dieser Position tätig. Nun übernimmt Tobias Häberle, der seit 2019 vertretender Amtsleiter ist, die Nachfolge. Ulf Gnauert-Jende ist ab sofort die Stellvertretung.

Zusammenarbeit im Stadtplanungsamt

Um mehr Zeit für alle Projekte, Termine und Mitarbeitenden zu haben, sollen die Leitungstätigkeiten und Aufgabenbereiche nun zukünftig auf mehreren Schultern verteilt werden. „Wir werden die Leitung des Stadtplanungsamtes daher zu zweit übernehmen“, so Tobias Häberle. „Diese Lösung bietet auch die Möglichkeit zum kollegialen Austausch in wichtigen und komplizierten Fragen,“ ergänzt Ulf Gnauert-Jende.

Leitungsaufgaben nach Themenbereichen

Die Aufgaben des Stadtplanungsamts werden ab sofort folgendermaßen aufgeteilt: Die Bereiche planungsrechtliche Begutachtung und Beratung von Bauvorhaben, städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Entwicklungs- und Sondermaßnahmen betreut Tobias Häberle. Ulf Gnauert-Jende ist für die Themenfelder Stadtentwicklung, Flächennutzungsplanung und Bebauungsplanung zuständig. Für die Querschnittsthemen Personal, Organisation, EDV und Haushalt sind beide gemeinsam Ansprechpartner.

„Die langfristige, zukunftsfähige Entwicklung unserer Stadt wie auch die zeitkritische Schaffung von bezahlbarem Wohnraum sind wesentliche Aspekte auf die ich als Stadtbaurat ein besonderes Augenmerk legen möchte. Ich freue mich diese spannenden Aufgaben – und noch viele mehr - vertrauensvoll in die erfahrenen Hände von Tobias Häberle und Ulf Gnauert-Jende legen zu können“, so Baureferent Steffen Kercher.

Zu den beiden Amtsleitern

Tobias Häberle absolviert nach seinem Architekturstudium und der Tätigkeit in einem Planungsbüro ein Städtebaureferendariat beim Freistaat Bayern. Seit 2005 ist er im Stadtplanungsamt Augsburg tätig, zunächst im Bereich Bebauungsplanung, seit 2009 als Teamleiter der Stadtsanierung. Er war unter anderem für den Bebauungsplan Nr. 856 „FCA-Stadion“ oder den städtebaulichen Wettbewerb und die Freianlagenplanung des Königsplatz zuständig.

Ulf Gnauert-Jende begann im Anschluss an ein Architekturstudium an der Fachhochschule Augsburg 1995 seine Tätigkeit im Stadtplanungsamt der Stadt Augsburg. Nach knapp zwei Jahren verließ er seine Geburtsstadt, um ein Studium der Raum- und Umweltplanung an der Universität Kaiserslautern zu absolvieren. Nach kurzer Tätigkeit in einem Münchner Stadtplanungsbüro übernahm er 2009 die Teamleitung im Bebauungsplanteam des Stadtplanungsamtes Augsburg. Unter anderem fielen innerstädtische Gewerbekonversionen wie z.B. Fa. Dierig in Pfersee oder das AKS-Areal im Textilviertel in seine Verantwortung.