Hirzbauer reiht sich in die Top 100 der deutschen Küchenstudios ein

Auszeichnung

Geschäftsführer Norbert Hirzbauer (Mitte) mit Sohn Dennis, staatlich geprüfter Küchenfachberater, und Ehefrau Gabriele, die das Team von "Hirzbauer - Ihr Küchenstudio" organisiert. Foto: Hirzbauer

Das Küchenstudio „Hirzbauer – Ihr Küchenbauer“ hat es zum vierten Mal in Folge in die Top 100 der besten deutschen Küchenstudios geschafft. Was diese Auszeichnung für das Unternehmen bedeutet.