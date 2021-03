Hielscher & Besser bleiben Partner der Augsburger Panter

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Hielscher & Besser, eine Steuerberatungsgesellschaft aus Augsburg sowie die Rechtsanwaltskanzlei JuS Rechtsanwälte Schloms & Partner sind weiterhin Parner des AEV. Das Augsburger Unternehmen präsentiert bei den Heimspielen weiterhin den Topverteidiger am LED-Würfel und informiert mit einer ganzseitigen Anzeige im Panthermagazin 1878 INSIDE über seine Tätigkeitsfelder. Ergänzend hinzu kommt der Auftritt im Pantherclub mit einer Präsentation auf den hauseigenen IP-TVs.

„Die Steuerberater und Wirtschaftsprüfer von HBplus Hielscher & Besser mit den Rechtsanwälten des Kooperationspartners JuS Rechtsanwälte Schloms und Partner stehen auch in dieser schwierigen Zeit als verlässliche Partner zu den Augsburger Panthern“, betont Geschäftsführer Heinz Hielscher. Maximilian Horber, Assistent der Geschäftsführung der Augsburger Panther, freut sich über die Fortführung der Partnerschaft und ergänzt: „Hielscher & Besser begleitet uns als Partner bereits über viele Jahre, die Geschäftsführer und Mitarbeiter sind alle glühende Eishockeyfans. Wir danken Heinz Hielscher und seinem Team sehr und freuen uns über die frühzeitige Zusage für sogar zwei weitere Jahre - gerade in dieser nur schwer planbaren Zeit sind solche Treuebekenntnisse zu unserem Club und dem Eishockeystandort Augsburg extrem wichtig und keinesfalls selbstverständlich.“

Netzwerk in ganz Schwaben

Die Steuerberatungsgesellschaft Hielscher und Besser ist Mitglied von HB Plus, dem Kompetenz-Netzwerk für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung und kooperiert mit der Rechtsanwaltskanzlei JuS Rechtsanwälte Schloms & Partner. Mit Standorten in Augsburg, Burgau, Dinkelscherben, Donauwörth und Wertingen deckt das Netzwerk damit ganz Schwaben ab, um dort gemeinsam das fundierte Fachwissen und die langjährige Erfahrung einzubringen. Auch in 2020 – das dritte Jahr in Folge – wurde die Hielscher & Besser Steuerberatungsgesellschaft mbH vom Handelsblatt als „Beste Steuerberater“ ausgezeichnet.