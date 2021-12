Hat die Targobank Augsburg den Turnaround geschafft?

Das Corona-Virus hat Wirtschaft und Gesellschaft im laufenden Jahr weiter fest im Griff. Trotz der anhaltenden Ausnahmesituation wurde der Betrieb der Targobank in Augsbur aufrecht erhalten. Vor Ort gelten dafür strenge Hygiene- und Schutzmaßnahmen. „Der Gesundheitsschutz unserer Kundschaft und unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht nach wie vor an erster Stelle“, betont Andrea Meyer, Filialleiterin in Augsburg. So konnte über die letzten Monate die Krise auch finanziell bewältigt werden.

Pandemiebedingt war der Start in das laufende Geschäftsjahr für die Targobank Augsburg nicht einfach. Trotz des schwierigen Marktumfelds konnte die Targobank im Laufe des Jahres aber wieder an Fahrt aufnehmen. Im Geschäft mit Konsumentenkrediten waren deutliche Zuwächse zu verzeichnen: Zum Stichtag 30. September belief sich das Kreditvolumen auf rund 149 Millionen Euro – ein Plus von sechs Prozent seit Jahresstart. Auch die Nachfrage im Geschäftskundenbereich hat sich spürbar erholt.

Angesichts der anhaltenden Niedrigzinsphase und insbesondere seit Beginn der Corona-Pandemie zeigt sich zudem, dass das Interesse unserer Kundinnen und Kunden an Alternativen zu klassischen Anlageformen wie Tagesgeld, Sparkonto & Co. deutlich gestiegen ist. „Unser Depotvolumen konnten wir seit Jahresstart um 21 Prozent auf 126 Millionen Euro ausbauen", sagt Meyer. Insbesondere Investmentfonds- und ETF-Sparpläne standen bei unseren Kundinnen und Kunden hoch im Kurs. Auch die Nachfrage nach nachhaltigen Anlageformen ist weiter gestiegen.

„Ein großes Lob gilt unseren Kundinnen und Kunden, die sich mit viel Verständnis an unsere strengen Auflagen halten. Das zeigt, dass sie auch in diesen schwierigen Zeiten nicht auf die persönliche Beratung durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verzichten wollen.“ In Augsburg betreute die Targobank zum 30. September insgesamt 27.900 Kunden und führte 7.900 Girokonten.